投信基金規模連5月增加 台股 ETF 月增1,140億最多、其次是債券 ETF

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
投信最新各類型基金月規模增加前十名（億）。（資料來源:投信投顧公會、CMONEY、2025/9/30）
投信投顧公會最新統計資料9月底投信各類型基金規模出爐，整體規模較8月增加2,350.58億元達10.51兆元；進一步觀察各分類基金規模增減，9月規模以台股ETF增加1,140.19億元為各類型基金規模增加之冠，其次為債券ETF月增1,009.93億元；顯見出ETF買氣持續熱絡。

群益投信ETF投資研究團隊指出，股債ETF各擁投資契機，建議投資人可善用ETF來進行資產配置，可依照個人投資屬性與偏好的5:5股債ETF配置策略來因應，既掌握市場趨勢行情，也能以此建立穩健收益來源。投資配置上，建議採股5債5配置。

群益台ESG低碳50 ETF（00923）經理人邱郁茹表示，鑒於AI概念題材火熱、台股企業獲利回穩，台股走勢是具基本面支撐，台股ETF表現仍看好，建議可關注符合全球減碳趨勢的市值型台股ESG低碳ETF、受惠於AI趨勢的台股半導體收益ETF，以及訴求精選高息、能為投資人帶來穩健收益的台股高息ETF，搭配主動式台股ETF更能增加投資組合的靈活度。

群益ESG投等債20+ETF（00937B）經理人曾盈甄表示，在債券ETF方面，建議挑選包括降息受惠程度高、信評也高的ESG BBB級債ETF可說是現階段最能兼顧ESG趨勢、收益、品質與潛在資本利得空間之投資工具，有望既享息收，又能掌握資本利得。

群益優選非投等債（00953B）經理人李忠泰指出，展望後市，聯準會於9月中再度重啟降息，並表示此次為風險管理式的降息，且上修後續經濟成長率，暗示後續緩步降息機率高，搭配當前企業財報與展望仍佳，有利非投等債基本面穩健，再加上當前非投等債殖利率仍居歷史區間相對高位水準，吸引力佳，進場勝率高，後續表現可期。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

