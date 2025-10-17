快訊

我法官協會赴亞塞拜然參加年會受辱！竟不給6代表簽證 捷克代發我聲明

買M5 MacBook Pro、M5 iPad Pro先注意！蘋果官網首曝規格差異、充電器也有差

北市男吃感冒藥開車頭暈…撞斷路燈再衝上人行道 2人送醫

美股 ETF 熱潮升溫 009813 將於10月20日掛牌上市

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
貝萊德iShares安碩標普500卓越50 ETF小檔案(資料來源：貝萊德)
貝萊德iShares安碩標普500卓越50 ETF小檔案(資料來源：貝萊德)

美股ETF募集熱度來到最高點！台灣自2015年首檔美股ETF上市以來，直到2024年底僅有15檔美股原型ETF掛牌。但2025年一口氣新增至少九檔，寫下歷史新高紀錄，顯示投資人持續看好美國後市。在這股浪潮中，貝萊德投信推出的首檔ETF：貝萊德 iShares 安碩標普500卓越50ETF（009813）已於日前成立，並將於10月20日掛牌上市。

全球股市持續火熱，也推升ETF募集熱度。今年以來，共有35檔ETF完成募集，其中以股票型ETF最搶眼，不僅檔數達23檔、占比近三分之二，更以台股與美股最受歡迎。台股募集檔數達10檔，延續本土市場熱度；海外股則有13檔，其中美股獨占9檔。

觀察目前已上市與新募集的美股ETF類型，以市值型與科技型為主流，由於標普500前50大市值公司近五年貢獻整體報酬接近八成，凸顯龍頭企業重要性。009813基金經理人楊貽甯指出，10月20日掛牌的009813追蹤的標普500卓越50指數堪稱菁英版的標普500，成分股囊括八巨頭「BATMMAAN蝙蝠俠」、金融巨擘摩根大通，以及巴菲特掌舵的波克夏等重量級公司。換言之，投資人透過投資009813，就能一次打包全美最菁英的50家企業。

展望後市，楊貽甯表示，上周五（10日）全球兩大經濟體之間的中美地緣政治緊張，導致投資人對中美關稅談判的恐慌情緒再度湧現。自今年4月川普對多國祭出關稅政策以來，市場風向與股價表現在短短半年內出現劇烈波動，顯示金融市場對政策變化的敏感度極高。然而，部分經濟基本面如美國政府的債務結構、財政壓力循環，以及全球關鍵商品（如稀土）的供應鏈配置，卻難以在短期內迅速改變，仍具穩定性。因此儘管中美雙方在關稅議題上進行新一波角力，但雙方仍保留談判與溝通的時間，顯示局勢並非完全僵化，仍有轉圜餘地。

楊貽甯認為，聯準會在今年9月重啟降息，市場預期今年稍後可望繼續降息，基金成本可望降低之際，應有助美股後續表現；美國企業長期股東權益報酬率優於主要國家，今年市場動盪之際，外資反向大幅買超美股，顯示美國企業體質優異，持續吸引海外資金。此外在人工智慧（AI）資本支出持續擴張的趨勢下，具備技術與資源優勢的龍頭股可望成為主要受惠者，都支持長期持有美股的投資觀點。

此外，10月份美國主要企業公布財報，過往財報季受惠於業績公布、發表展望及企業重啟股票回購，皆可望為美股帶來財報行情。

貝萊德投信表示，009813將於10月20日掛牌上市，正好為投資人提供鎖定美股龍頭企業、參與長期成長動能的便捷工具。不過也提醒投資人，ETF投資涉及一定程度之風險，其可能有股價波動及投資於單一國家之風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美股 ETF

延伸閱讀

大陸再度接收美國返還文物 謝鋒： 為中美人文交流增添了積極因素

法巴美國小型股票 聚光

川普高估了關稅影響力？ AI泡沫化對全球經濟威脅更大

川普稱與普亭通話取得重大進展 兩人將在匈牙利會面

相關新聞

同校畢業30歲後資產天差地遠？真相：沒靠山…錢真的建議省下來去投資

同樣大學畢業、月薪五萬，為什麼有人只存到幾萬塊，有人卻早早累積百萬？一名台師大網友分享與同學聚會時的震撼對話，明明薪水差不多，但理財觀念卻讓結果天差地遠。他靠定期定額投入ETF0050、近期小投資主動

他買股賠5萬又打壞心情！網勸「無腦0050」：5年+120％

投資有賺有賠！一名網友在Dcard發文透露，自己因投資股票損失5萬元，不僅財務受挫，連帶影響心情，直言「真的不適合玩個股」，並感嘆早知道應該乖乖存股。文章曝光後引發熱議，許多網友分享自身投資經驗，有人勸導「別把投資當玩樂」，也有人直言「無腦存0050就好」。

00919、0056沒讓人失望！全年殖利率仍達10% 杉本：0成本投資這1檔比較快

2023到2024年可以說是ETF的元年，各式的ETF蓬勃發展，尤其是高股息ETF動輒6～10％的殖利率，搭配季配月配，深得投資人喜愛，規模成長非常快速。0056元大臺灣高股息以及00919群益臺灣精選高息，除了配息穩定外，也都是搭配00878形成月月配的高股息ETF，兩檔都是近期以來非常紅的ETF。

台積電（2330）真神…神山一抖整個台股都在動！達人：0050、006208也是漲翻了

＊原文發文時間為10月16日 台積電真的神！ 前三季EPS賺到46.75元，贏過去年全年了，今天台股持續漲！漲！漲！漲到繼續創高再往2萬8邁進，難怪有說法是：「只要神山抖一抖，整個台股都在

0050的報酬率高出00940整整70倍！竹軒：未上市時就定義成韭菜型ETF

＊原文發文時間為10月16日 這不是安心不安心的問題...報酬率整整差了70倍。 對了台灣目前銀行定存利率約1.7% 我沒馬後炮唷，未上市我就把00940定義成韭菜型ETF了唷 多數韭

00922、00725B 今天最後申購日 買氣高漲

下周一（20日）除息ETF超過50檔，其中，股票型就占約20檔，觀察多檔要除息的ETF，其中第三大市值型ETF的國泰台灣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。