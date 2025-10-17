美股 ETF 熱潮升溫 009813 將於10月20日掛牌上市

美股ETF募集熱度來到最高點！台灣自2015年首檔美股ETF上市以來，直到2024年底僅有15檔美股原型ETF掛牌。但2025年一口氣新增至少九檔，寫下歷史新高紀錄，顯示投資人持續看好美國後市。在這股浪潮中，貝萊德投信推出的首檔ETF：貝萊德 iShares 安碩標普500卓越50ETF（009813）已於日前成立，並將於10月20日掛牌上市。

全球股市持續火熱，也推升ETF募集熱度。今年以來，共有35檔ETF完成募集，其中以股票型ETF最搶眼，不僅檔數達23檔、占比近三分之二，更以台股與美股最受歡迎。台股募集檔數達10檔，延續本土市場熱度；海外股則有13檔，其中美股獨占9檔。

觀察目前已上市與新募集的美股ETF類型，以市值型與科技型為主流，由於標普500前50大市值公司近五年貢獻整體報酬接近八成，凸顯龍頭企業重要性。009813基金經理人楊貽甯指出，10月20日掛牌的009813追蹤的標普500卓越50指數堪稱菁英版的標普500，成分股囊括八巨頭「BATMMAAN蝙蝠俠」、金融巨擘摩根大通，以及巴菲特掌舵的波克夏等重量級公司。換言之，投資人透過投資009813，就能一次打包全美最菁英的50家企業。

展望後市，楊貽甯表示，上周五（10日）全球兩大經濟體之間的中美地緣政治緊張，導致投資人對中美關稅談判的恐慌情緒再度湧現。自今年4月川普對多國祭出關稅政策以來，市場風向與股價表現在短短半年內出現劇烈波動，顯示金融市場對政策變化的敏感度極高。然而，部分經濟基本面如美國政府的債務結構、財政壓力循環，以及全球關鍵商品（如稀土）的供應鏈配置，卻難以在短期內迅速改變，仍具穩定性。因此儘管中美雙方在關稅議題上進行新一波角力，但雙方仍保留談判與溝通的時間，顯示局勢並非完全僵化，仍有轉圜餘地。

楊貽甯認為，聯準會在今年9月重啟降息，市場預期今年稍後可望繼續降息，基金成本可望降低之際，應有助美股後續表現；美國企業長期股東權益報酬率優於主要國家，今年市場動盪之際，外資反向大幅買超美股，顯示美國企業體質優異，持續吸引海外資金。此外在人工智慧（AI）資本支出持續擴張的趨勢下，具備技術與資源優勢的龍頭股可望成為主要受惠者，都支持長期持有美股的投資觀點。

此外，10月份美國主要企業公布財報，過往財報季受惠於業績公布、發表展望及企業重啟股票回購，皆可望為美股帶來財報行情。

貝萊德投信表示，009813將於10月20日掛牌上市，正好為投資人提供鎖定美股龍頭企業、參與長期成長動能的便捷工具。不過也提醒投資人，ETF投資涉及一定程度之風險，其可能有股價波動及投資於單一國家之風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。