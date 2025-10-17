快訊

我法官協會赴亞塞拜然參加年會受辱！竟不給6代表簽證 捷克代發我聲明

買M5 MacBook Pro、M5 iPad Pro先注意！蘋果官網首曝規格差異、充電器也有差

北市男吃感冒藥開車頭暈…撞斷路燈再衝上人行道 2人送醫

AI 電力需求爆棚 這檔 ETF 本周飆漲9.5%登頂

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股近期績效前十名(資料來源：CMoney)
台股近期績效前十名(資料來源：CMoney)

AI產業正從晶片算力延伸至能源基礎設施，帶動一場能源革命。隨著全球AI應用快速成長，龐大的電力需求成為產業發展的關鍵命脈，也引爆資金轉向能源供應鏈的投資熱潮。盤面上的能源概念股與相關ETF表現最為亮眼，其中，FT潔淨能源（00899）本周狂飆9.5%，成ETF績效冠軍，成為資金追逐的焦點。

AI數據中心建置速度超越傳統電網升級能力，龐大的電力需求已成為AI產業發展的瓶頸。輝達（NVIDIA）、OpenAI等AI巨頭規劃的千兆瓦級運算中心，迫使業界不得不尋求分散式電力供應方案，繞過老舊電網的併網限制，直接在數據中心現場發電。法人指出，能源效率已成為檢視AI產業是否具備可持續發展能力的關鍵指標。

引爆這波能源投資熱潮的導火線之一，正是美國燃料電池龍頭Bloom Energy股價的大爆發。資產管理巨頭Brookfield日前宣布，將投入50億美元與BloomEnergy合作，為AI數據中心部署現場式燃料電池發電方案。該消息激勵BloomEnergy股價單日狂漲26.52%，年初至今漲幅接近四倍。

Bloom Energy的固態氧化物燃料電池（SOFC）技術，能高效將天然氣或氫氣轉換為穩定且低排放的現場電力，無需依賴審批耗時的傳統電網，完美契合AI運算對穩定、低延遲、不間斷電力的需求，使其成為AI數據中心的明確受惠者。

這股能源投資熱潮直接反映在ETF市場的績效上。以潔淨能源為主題的ETF本周表現一枝獨秀，00899周漲9.5%，穩居冠軍；富邦ESG綠色電力（00920）漲幅5.58%，新光美國電力基建（00805）漲幅4.41%，整體表現顯著優於傳統科技型ETF，顯示市場資金正隨著AI產業鏈向下扎根，聚焦能源供應鏈。

值得注意的是，Bloom Energy正是00899的最大持股標的，該ETF精準布局全球潔淨能源龍頭企業，成功捕捉到這波由AI驅動的能源轉型商機。法人表示，「AI永動機效應」正形成強大的正向循環：AI的算力需求推升電力消耗，進而帶動新能源技術的發展與投資，形成產業與資本的雙向驅動。

投資專家指出，AI產業發展的上半場聚焦於晶片與算力，而下半場則將進入能源基礎設施的競爭。隨著AI應用進一步擴張，能源供應鏈的重要性將持續攀升，相關能源ETF後市表現值得密切關注。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

AI ETF

延伸閱讀

00899領漲能源ETF AI電力荒引爆基礎設施投資熱

能源概念股 搭AI順風車

北京清華大學研發「玉衡」晶片 全球首款亞埃米級快照光譜晶片

AI泡泡會破嗎？OpenAI加深與輝達、AMD合作 陸行之揭「3大檢查站」趨吉避凶

相關新聞

同校畢業30歲後資產天差地遠？真相：沒靠山…錢真的建議省下來去投資

同樣大學畢業、月薪五萬，為什麼有人只存到幾萬塊，有人卻早早累積百萬？一名台師大網友分享與同學聚會時的震撼對話，明明薪水差不多，但理財觀念卻讓結果天差地遠。他靠定期定額投入ETF0050、近期小投資主動

他買股賠5萬又打壞心情！網勸「無腦0050」：5年+120％

投資有賺有賠！一名網友在Dcard發文透露，自己因投資股票損失5萬元，不僅財務受挫，連帶影響心情，直言「真的不適合玩個股」，並感嘆早知道應該乖乖存股。文章曝光後引發熱議，許多網友分享自身投資經驗，有人勸導「別把投資當玩樂」，也有人直言「無腦存0050就好」。

00919、0056沒讓人失望！全年殖利率仍達10% 杉本：0成本投資這1檔比較快

2023到2024年可以說是ETF的元年，各式的ETF蓬勃發展，尤其是高股息ETF動輒6～10％的殖利率，搭配季配月配，深得投資人喜愛，規模成長非常快速。0056元大臺灣高股息以及00919群益臺灣精選高息，除了配息穩定外，也都是搭配00878形成月月配的高股息ETF，兩檔都是近期以來非常紅的ETF。

台積電（2330）真神…神山一抖整個台股都在動！達人：0050、006208也是漲翻了

＊原文發文時間為10月16日 台積電真的神！ 前三季EPS賺到46.75元，贏過去年全年了，今天台股持續漲！漲！漲！漲到繼續創高再往2萬8邁進，難怪有說法是：「只要神山抖一抖，整個台股都在

0050的報酬率高出00940整整70倍！竹軒：未上市時就定義成韭菜型ETF

＊原文發文時間為10月16日 這不是安心不安心的問題...報酬率整整差了70倍。 對了台灣目前銀行定存利率約1.7% 我沒馬後炮唷，未上市我就把00940定義成韭菜型ETF了唷 多數韭

00922、00725B 今天最後申購日 買氣高漲

下周一（20日）除息ETF超過50檔，其中，股票型就占約20檔，觀察多檔要除息的ETF，其中第三大市值型ETF的國泰台灣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。