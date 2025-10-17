AI 電力需求爆棚 這檔 ETF 本周飆漲9.5%登頂

AI產業正從晶片算力延伸至能源基礎設施，帶動一場能源革命。隨著全球AI應用快速成長，龐大的電力需求成為產業發展的關鍵命脈，也引爆資金轉向能源供應鏈的投資熱潮。盤面上的能源概念股與相關ETF表現最為亮眼，其中，FT潔淨能源（00899）本周狂飆9.5%，成ETF績效冠軍，成為資金追逐的焦點。

AI數據中心建置速度超越傳統電網升級能力，龐大的電力需求已成為AI產業發展的瓶頸。輝達（NVIDIA）、OpenAI等AI巨頭規劃的千兆瓦級運算中心，迫使業界不得不尋求分散式電力供應方案，繞過老舊電網的併網限制，直接在數據中心現場發電。法人指出，能源效率已成為檢視AI產業是否具備可持續發展能力的關鍵指標。

引爆這波能源投資熱潮的導火線之一，正是美國燃料電池龍頭Bloom Energy股價的大爆發。資產管理巨頭Brookfield日前宣布，將投入50億美元與BloomEnergy合作，為AI數據中心部署現場式燃料電池發電方案。該消息激勵BloomEnergy股價單日狂漲26.52%，年初至今漲幅接近四倍。

Bloom Energy的固態氧化物燃料電池（SOFC）技術，能高效將天然氣或氫氣轉換為穩定且低排放的現場電力，無需依賴審批耗時的傳統電網，完美契合AI運算對穩定、低延遲、不間斷電力的需求，使其成為AI數據中心的明確受惠者。

這股能源投資熱潮直接反映在ETF市場的績效上。以潔淨能源為主題的ETF本周表現一枝獨秀，00899周漲9.5%，穩居冠軍；富邦ESG綠色電力（00920）漲幅5.58%，新光美國電力基建（00805）漲幅4.41%，整體表現顯著優於傳統科技型ETF，顯示市場資金正隨著AI產業鏈向下扎根，聚焦能源供應鏈。

值得注意的是，Bloom Energy正是00899的最大持股標的，該ETF精準布局全球潔淨能源龍頭企業，成功捕捉到這波由AI驅動的能源轉型商機。法人表示，「AI永動機效應」正形成強大的正向循環：AI的算力需求推升電力消耗，進而帶動新能源技術的發展與投資，形成產業與資本的雙向驅動。

投資專家指出，AI產業發展的上半場聚焦於晶片與算力，而下半場則將進入能源基礎設施的競爭。隨著AI應用進一步擴張，能源供應鏈的重要性將持續攀升，相關能源ETF後市表現值得密切關注。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。