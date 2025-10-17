00919、0056沒讓人失望！全年殖利率仍達10% 杉本：0成本投資這1檔比較快

2023到2024年可以說是ETF的元年，各式的ETF蓬勃發展，尤其是高股息ETF動輒6～10％的殖利率，搭配季配月配，深得投資人喜愛，規模成長非常快速。

0056元大臺灣高股息以及00919群益臺灣精選高息，除了配息穩定外，也都是搭配00878形成月月配的高股息ETF，兩檔都是近期以來非常紅的ETF。

0056以及00919是許多投資人的口袋名單，選股邏輯不差外，配息也都維持得不錯。

0056近一季績效為8.96％，00919近一季績效為2.16％，，兩檔ETF都擺脫2025第一季績效不佳的問題，其中又以0056較為穩定。

而在配息的部分，0056近一季配息0.866元，今年配息達3.872元，比往年都還高。

而00919本季配息調降為0.54元，雖然不負往日的0.72元股利，但全年配息2.7元，以目前的股價來說，殖利率達10％以上。

兩檔ETF投資報酬率

以0056目前季配0.866元，年配3.464元進行估算，在37.4元內的價格購入，殖利率能有9.2％以上，在34.6元以內的價格購入，則殖利率還有10％以上。

另外以00919以季配0.54元，年配2.16元估算，如果想讓每張的息值固定在10％以上，就可以趁價位來到21元以下多買來降低成本，在19.6元以內的價格購入，則殖利率達到11％以上。

且00919的股性相對比較活潑，可以創造很多建立加碼、增加股數、降低成本的機會。

如果現在買入0056以及00919，分別要幾年才能回本呢？

以配息的角度來看，目前0056股價37.42元，每季配息0.866元計算，每年平均配息3.464元，若現在買入，則需要10.8年就可以把投資的金額成本回收，後續就是零成本的投資了。

00919目前股價21.4元，每季配息0.54元計算，每年平均配息2.16元，若現在買入，則只需要9.9年就可以把投資的金額成本回收。

若以領息角度來看的話，00919成本回收的速度會比0056來得快一些。

持有幾張會被扣二代健保費？

ETF股利分別來自股利獲益所得、財產交易所得、收益平準金所組成，其中只有股利獲益所得54C需要被扣健保費。而54C股利獲益所得對於這兩檔ETF：

0056第三季54C股利獲益所得為佔總體股利12.93％ 00919第三季配息股利獲益所得為佔總體股利89.07％

0056配息來源最多的是收益平準金，而00919配息來源最多的是股利獲益所得，分別為50.12％以及89.07％。

健保扣稅金額是單次股利2萬元以上，換句話說，0056不超過178張，投資金額不超過666萬元／00919不超過41張，投資金額不超過87.7萬元，基本上不會被扣到稅。

判定便宜價、合理價、昂貴價

0056目前股價37.42元，便宜價、合理價、昂貴價分別為30.9元、37.8元、以及44.7元 00919目前股價21.4元，便宜價、合理價、昂貴價分別為17.4元、21.3元、以及25.2元

◎本文內容已獲 杉本來了 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。