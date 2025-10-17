00922、00725B 今天最後申購日 買氣高漲

下周一（20日）除息ETF超過50檔，其中，股票型就占約20檔，觀察多檔要除息的ETF，其中第三大市值型ETF的國泰台灣領袖50（00922）人氣居前，自公告後搭上這波台股震盪，激勵市場買氣，截止至10月16日，短短半個月基金規模暴漲新台幣89億元，達新台幣405億元，本周以來交易量逼近20萬張。櫃買中心統計指出，9月台灣債券ETF交易額逾1,463億元，顯見債券人氣高漲，其中與00922同樣是下周一除息的國泰投資級公司債（00725B）規模突破1,300億元，因是少數排除次順位債的投等級公司債，備受存債族及退休族青睞，預計17日最後申購日還有想領配息的投資人搶進場。

國泰台灣領袖50（00922）基金經理人蘇鼎宇表示，00922指數成分股篩選機制以獲利能力為首要條件，剔除近四季每股盈餘（EPS）為負的企業，後依市值排序，挑選出具代表性的50檔台股龍頭，例如近期的康霈與前陣子的台塑四寶等企業，雖市值位居大盤前50大，但因獲利表現未達標準，就不會被納入成分股，被市場比喻為更具前瞻性的市值型2.0，幫投資人打包優質的龍頭企業。

國泰投資級公司債（00725B）基金經理人李育齡表示，市場對聯準會於10月FOMC會議降息的預期升溫。在震盪市況下，債息具備下檔保護功能，投資人應重視違約風險，優先布局美國公債與投資等級公司債。00725B聚焦全球BBB級以上公司債，平均票息率5.9%、涵蓋甲骨文（Oracle）、雷神科技（RTX）、特許通訊（Charter Communications）、英特爾（Intel）等大型企業所發行之公司債，具備息收與潛在資本利得空間。國泰投信ETF研究團隊指出，面對全球政經局勢不確定性升高，投資人宜採股債配置策略，兼顧資產分散與風險控管。

此外，金管會主辦，證交所、櫃買中心等單位承辦的全台最大ETF展演盛事「ETF投資博覽會」首度移師高雄，即日起至本週日（19日）於高雄展覽館盛大登場，活動免費參加。國泰投信以「Sail with ETF 國泰領航 財富啟航」為主軸，打造全場最吸睛的郵輪造型展區，邀請民眾登船體驗一場前所未有的投資假期。展區設計靈感來自港都高雄的海洋意象，走進展區彷彿登上甲板準備啟航，船員親切迎賓，正式展開一場尊榮感十足的登船儀式，展開海底尋寶遊戲與一連串精彩互動，由國泰投信董事長李偉正、總經理張雍川親自率領團隊出席開幕式。展覽期間，攜帶國泰投信紙本ETF收益分配通知書，現場申辦電子版，即可領取限量精美禮。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。