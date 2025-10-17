00899領漲能源ETF AI電力荒引爆基礎設施投資熱
AI產業焦點轉向能源供應鏈 能源ETF成市場新寵
生成式AI應用快速成長，龐大的電力需求成為AI產業發展的關鍵命脈，能源基礎設施投資因此成為市場新焦點。台股昨（16日）多頭氣勢強勁，加權指數大漲372點收27,648點，能源相關概念股與ETF表現搶眼，其中FT潔淨能源（00899）本週勁揚9.5%，穩居ETF績效榜首。
電力需求飆升 傳統電網難支撐
AI數據中心建置加速，電力需求爆炸式成長。國際能源署（IEA）預估，AI數據中心2026年電力消耗將達1,000太瓦時，相當於日本全國年用電量，但老舊電網升級速度緩慢，無法滿足AI產業對穩定電力的需求。
輝達執行長黃仁勳指出，為應對電力瓶頸，業界正採用分散式電力供應方案，直接在數據中心現場發電，以繞過傳統電網限制。法人認為，能源效率已成為檢視AI產業是否具備永續發展能力的關鍵。
資金湧入能源ETF 00899稱冠
能源投資熱潮推動相關ETF全面領漲，FT潔淨能源（00899）本週大漲9.5%，穩居績效榜首；富邦ESG綠色電力（00920）漲5.58%，新光美國電力基建（00805）漲4.41%，整體表現顯著優於科技型ETF。
法人分析，AI產業進入「下半場」，焦點從晶片與算力競爭轉向能源基礎設施建設。隨著AI應用擴大，能源供應鏈的重要性持續攀升，相關能源ETF未來表現值得密切關注。
台股近期績效前10名
|代號
|股票名稱
|收盤價(元)
|近一週績效(%)
|近一月績效(%)
|00899
|FT潔淨能源
|20.75
|9.5
|14.16
|00909
|國泰數位支付服務
|51.4
|7.42
|17.56
|00885
|富邦越南
|17.84
|7.34
|10.07
|00920
|富邦ESG綠色電力
|17.6
|5.58
|9
|009805
|新光美國電力基建
|12.79
|4.41
|6.66
|00882
|中信中國高股息
|14.46
|4.03
|2.08
|00735
|國泰臺韓科技
|46.4
|3.92
|6.86
|0052
|富邦科技
|252.8
|3.56
|7.31
|006208
|富邦台50
|147.35
|3.48
|7.31
|0053
|元大電子
|138.05
|3.14
|6.7
資料來源：CMoney 日期：2025.10.16
