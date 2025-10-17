00899領漲能源ETF AI電力荒引爆基礎設施投資熱

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
AI掀電力需求潮，能源供應鏈成新焦點；FT潔淨能源（00899）本周飆9.5%稱冠ETF績效榜，法人看好AI進入「能源下半場」。中央社

AI產業焦點轉向能源供應鏈 能源ETF成市場新寵

生成式AI應用快速成長，龐大的電力需求成為AI產業發展的關鍵命脈，能源基礎設施投資因此成為市場新焦點。台股昨（16日）多頭氣勢強勁，加權指數大漲372點收27,648點，能源相關概念股與ETF表現搶眼，其中FT潔淨能源（00899）本週勁揚9.5%，穩居ETF績效榜首。

電力需求飆升 傳統電網難支撐

AI數據中心建置加速，電力需求爆炸式成長。國際能源署（IEA）預估，AI數據中心2026年電力消耗將達1,000太瓦時，相當於日本全國年用電量，但老舊電網升級速度緩慢，無法滿足AI產業對穩定電力的需求。

輝達執行長黃仁勳指出，為應對電力瓶頸，業界正採用分散式電力供應方案，直接在數據中心現場發電，以繞過傳統電網限制。法人認為，能源效率已成為檢視AI產業是否具備永續發展能力的關鍵。

資金湧入能源ETF 00899稱冠

能源投資熱潮推動相關ETF全面領漲，FT潔淨能源（00899）本週大漲9.5%，穩居績效榜首；富邦ESG綠色電力（00920）漲5.58%，新光美國電力基建（00805）漲4.41%，整體表現顯著優於科技型ETF。

法人分析，AI產業進入「下半場」，焦點從晶片與算力競爭轉向能源基礎設施建設。隨著AI應用擴大，能源供應鏈的重要性持續攀升，相關能源ETF未來表現值得密切關注。

台股近期績效前10名

代號股票名稱收盤價(元)近一週績效(%)近一月績效(%)
00899FT潔淨能源20.759.514.16
00909國泰數位支付服務51.47.4217.56
00885富邦越南17.847.3410.07
00920富邦ESG綠色電力17.65.589
009805新光美國電力基建12.794.416.66
00882中信中國高股息14.464.032.08
00735國泰臺韓科技46.43.926.86
0052富邦科技252.83.567.31
006208富邦台50147.353.487.31
0053元大電子138.053.146.7

資料來源：CMoney　日期：2025.10.16

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00899FT潔淨能源 ETF 電力需求 能源 台股 用電

