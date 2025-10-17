證交所上市 ETF 再添國際重量級成員！009813 10月20日掛牌上市

臺灣證券交易所全力協助金管會推動亞洲資產管理中心政策，積極擴大外國資產管理業來台投資。隨著國際ETF發行龍頭—貝萊德集團（BlackRock, Inc.）在台設立的貝萊德投信引進旗下iShares品牌產品首度登臺，台灣ETF市場再創國際新頁！

貝萊德投信募集發行的貝萊德標普卓越50ETF（009813）自10月20日起正式掛牌上市，並得辦理融資融券。此舉不僅象徵貝萊德集團布局亞太市場的重要一步，也顯示國際資產管理業者對台灣市場的高度重視。

貝萊德集團為全球規模最大的資產管理公司之一，管理資產超過12.5兆美元，長期為各國投資人提供多元、創新的資產配置工具。該檔ETF為貝萊德集團於台灣首次引進旗下iShares品牌產品，繼日本、香港、新加坡和澳洲之後，台灣成為亞太區最新開拓的ETF市場據點。

證交所表示，根據送件資料顯示，貝萊德標普卓越50ETF為追蹤標普500卓越50指數（S&P 500 Top 50 Index）」，由S&P Dow Jones Indices編製及維護。該指數以標普500指數（S&P 500 Index）成分股為母體，選擇符合市值、流動性及財務比例標準的個股，並依照自由流通市值加權排名，最後再由市值大至小排序，取前50名的公司為成分股。

證交所表示，集中市場掛牌上市ETF 將達198 檔（含被動式 ETF 189 檔及主動式 ETF9檔）。國內 ETF 商品種類日趨多元，投資組合涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，便利投資人資產配置選擇，惟各類金融商品投資均具有風險，投資前應審慎評估，建議投資人投資前應詳閱公開說明書。

證交所表示，貝萊德集團旗下iShares品牌登台，象徵國際ETF領導品牌正式進軍台灣市場，亦展現國際資產管理業者對台灣ETF市場發展前景深具信心，彰顯台灣在資產管理專業、市場成熟度及金融創新等面向備受國際肯定。未來，證交所將持續強化ETF市場國際化與產品多元化，打造台灣成為連結亞洲與全球的重要資產管理樞紐。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。