快訊

前檢座逼女證人上床、遭廢律師證又涉詐 還自曝名下有3套房

威嚇普亭上談判桌？川普曝通話談戰斧飛彈：送幾千枚給烏克蘭介意嗎？

富人成功背後藏了什麼？投資7種外表資產、不炫名牌

證交所上市 ETF 再添國際重量級成員！009813 10月20日掛牌上市

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
左起為009813基金經理人楊貽甯、貝萊德投信董事長謝宛芝、貝萊德投信董事總經理陳正芳。圖／貝萊德投信提供
左起為009813基金經理人楊貽甯、貝萊德投信董事長謝宛芝、貝萊德投信董事總經理陳正芳。圖／貝萊德投信提供

臺灣證券交易所全力協助金管會推動亞洲資產管理中心政策，積極擴大外國資產管理業來台投資。隨著國際ETF發行龍頭—貝萊德集團（BlackRock, Inc.）在台設立的貝萊德投信引進旗下iShares品牌產品首度登臺，台灣ETF市場再創國際新頁！

貝萊德投信募集發行的貝萊德標普卓越50ETF（009813）自10月20日起正式掛牌上市，並得辦理融資融券。此舉不僅象徵貝萊德集團布局亞太市場的重要一步，也顯示國際資產管理業者對台灣市場的高度重視。

貝萊德集團為全球規模最大的資產管理公司之一，管理資產超過12.5兆美元，長期為各國投資人提供多元、創新的資產配置工具。該檔ETF為貝萊德集團於台灣首次引進旗下iShares品牌產品，繼日本、香港、新加坡和澳洲之後，台灣成為亞太區最新開拓的ETF市場據點。

證交所表示，根據送件資料顯示，貝萊德標普卓越50ETF為追蹤標普500卓越50指數（S&P 500 Top 50 Index）」，由S&P Dow Jones Indices編製及維護。該指數以標普500指數（S&P 500 Index）成分股為母體，選擇符合市值、流動性及財務比例標準的個股，並依照自由流通市值加權排名，最後再由市值大至小排序，取前50名的公司為成分股。

證交所表示，集中市場掛牌上市ETF 將達198 檔（含被動式 ETF 189 檔及主動式 ETF9檔）。國內 ETF 商品種類日趨多元，投資組合涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，便利投資人資產配置選擇，惟各類金融商品投資均具有風險，投資前應審慎評估，建議投資人投資前應詳閱公開說明書。

證交所表示，貝萊德集團旗下iShares品牌登台，象徵國際ETF領導品牌正式進軍台灣市場，亦展現國際資產管理業者對台灣ETF市場發展前景深具信心，彰顯台灣在資產管理專業、市場成熟度及金融創新等面向備受國際肯定。未來，證交所將持續強化ETF市場國際化與產品多元化，打造台灣成為連結亞洲與全球的重要資產管理樞紐。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 證交所

延伸閱讀

美股多頭可望延續

押注已近尾聲？大型投資機構減持高風險公司債 轉向這兩項資產

貝萊德：美元走弱來自於預期降息及財政壓力 而非儲備貨幣地位遭威脅

想跟著AI巨頭賺成長？009813帶你一檔包辦蘋果、輝達、微軟

相關新聞

台積電（2330）真神…神山一抖整個台股都在動！達人：0050、006208也是漲翻了

＊原文發文時間為10月16日 台積電真的神！ 前三季EPS賺到46.75元，贏過去年全年了，今天台股持續漲！漲！漲！漲到繼續創高再往2萬8邁進，難怪有說法是：「只要神山抖一抖，整個台股都在

0050的報酬率高出00940整整70倍！竹軒：未上市時就定義成韭菜型ETF

＊原文發文時間為10月16日 這不是安心不安心的問題...報酬率整整差了70倍。 對了台灣目前銀行定存利率約1.7% 我沒馬後炮唷，未上市我就把00940定義成韭菜型ETF了唷 多數韭

00922、00725B 今天最後申購日 買氣高漲

下周一（20日）除息ETF超過50檔，其中，股票型就占約20檔，觀察多檔要除息的ETF，其中第三大市值型ETF的國泰台灣...

00899領漲能源ETF AI電力荒引爆基礎設施投資熱

AI產業焦點轉向能源供應鏈 能源ETF成市場新寵 生成式AI應用快速成長，龐大的電力需求成為AI產業發展的關鍵命脈，能源基礎設施投資因此成為市場新焦點。台股昨（16日）多頭氣勢強勁，加權指數大漲

投信基金規模連五月增加 9月台股 ETF 月增居冠

投信投顧公會最新統計資料9月底投信各類型基金規模出爐，整體規模較8月增加2,350.58億元來到10.51兆元；9月規模...

證交所上市 ETF 再添國際重量級成員！009813 10月20日掛牌上市

臺灣證券交易所全力協助金管會推動亞洲資產管理中心政策，積極擴大外國資產管理業來台投資。隨著國際ETF發行龍頭—貝萊德集團...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。