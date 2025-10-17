台積電（2330）真神…神山一抖整個台股都在動！達人：0050、006208也是漲翻了

快訊

聯合新聞網／ 張紫凌
台積電前三季EPS達46.75元、超越去年全年，毛利率高達59.5%，帶動台股逼2萬8千點衝。中央社
台積電前三季EPS達46.75元、超越去年全年，毛利率高達59.5%，帶動台股逼2萬8千點衝。中央社

＊原文發文時間為10月16日

台積電真的神！

前三季EPS賺到46.75元，贏過去年全年了，今天台股持續漲！漲！漲！漲到繼續創高再往2萬8邁進，難怪有說法是：「只要神山抖一抖，整個台股都在動。」

甚至我都懷疑今天台積電法說會，根本是在說明要怎麼帶領台股上3萬點...（開玩笑，不要太當真）。

台積電的數字漂亮，主要是匯率回穩，加上工廠的產能利用率提高了，然後毛利率已經來到59.5%，營業利益率50.6%，都比市場預期的還要好！

台積電「預估」Q4營收大約是322~334億美元，跟去年比是年增22%。

當然還有一點，「毛利被稀釋」的鈍化更重要，之前很擔心的海外建廠人事成本貴桑桑，毛利會因此被吃掉這件事現在也開始鈍化！

台積電自己預估，海外擴廠對毛利率的影響（稀釋效應），明年只會是1%~2%，比原本預期的2%~3%還低，代表「全球布局已經開始產生規模經濟」的效益了，像我們以前買貴的家電，雖然剛開始心痛，但用久了，發現它的效率跟省電度都高，其實是賺到。

再來看看他們家怎麼花錢的（資本支出）：公司預估今年大概會落在400~420億美元，雖然比上次預期的稍微高一點點，但整體來說，現在AI浪潮這麼熱，幾乎所有公司都想砸大錢瘋狂擴廠，但台積電沒有選擇大手筆擴張，反而穩紮穩打、慢慢加速！

這也反映管理層對景氣節奏的拿捏，他們把70%的錢都投進「先進製程」，剩下的錢分配給特殊技術和封裝測試，他們的重點永遠都放在「長期結構性需求」。

分享今天聽到的一句話：「別人忙著預測未來，台積電早就在製造未來」；台積電這麼強，0050、006208也是漲翻了。

◎本文內容已獲 張紫凌 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 006208富邦台50 2330台積電 ETF 台股

0050的報酬率高出00940整整70倍！竹軒：未上市時就定義成韭菜型ETF

＊原文發文時間為10月16日 這不是安心不安心的問題...報酬率整整差了70倍。 對了台灣目前銀行定存利率約1.7% 我沒馬後炮唷，未上市我就把00940定義成韭菜型ETF了唷 多數韭

00922、00725B 今天最後申購日 買氣高漲

下周一（20日）除息ETF超過50檔，其中，股票型就占約20檔，觀察多檔要除息的ETF，其中第三大市值型ETF的國泰台灣...

00899領漲能源ETF AI電力荒引爆基礎設施投資熱

AI產業焦點轉向能源供應鏈 能源ETF成市場新寵 生成式AI應用快速成長，龐大的電力需求成為AI產業發展的關鍵命脈，能源基礎設施投資因此成為市場新焦點。台股昨（16日）多頭氣勢強勁，加權指數大漲

投信基金規模連五月增加 9月台股 ETF 月增居冠

投信投顧公會最新統計資料9月底投信各類型基金規模出爐，整體規模較8月增加2,350.58億元來到10.51兆元；9月規模...

證交所上市 ETF 再添國際重量級成員！009813 10月20日掛牌上市

臺灣證券交易所全力協助金管會推動亞洲資產管理中心政策，積極擴大外國資產管理業來台投資。隨著國際ETF發行龍頭—貝萊德集團...

