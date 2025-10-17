台積電（2330）真神…神山一抖整個台股都在動！達人：0050、006208也是漲翻了

＊原文發文時間為10月16日

台積電真的神！

前三季EPS賺到46.75元，贏過去年全年了，今天台股持續漲！漲！漲！漲到繼續創高再往2萬8邁進，難怪有說法是：「只要神山抖一抖，整個台股都在動。」

甚至我都懷疑今天台積電法說會，根本是在說明要怎麼帶領台股上3萬點...（開玩笑，不要太當真）。

台積電的數字漂亮，主要是匯率回穩，加上工廠的產能利用率提高了，然後毛利率已經來到59.5%，營業利益率50.6%，都比市場預期的還要好！

台積電「預估」Q4營收大約是322~334億美元，跟去年比是年增22%。

當然還有一點，「毛利被稀釋」的鈍化更重要，之前很擔心的海外建廠人事成本貴桑桑，毛利會因此被吃掉這件事現在也開始鈍化！

台積電自己預估，海外擴廠對毛利率的影響（稀釋效應），明年只會是1%~2%，比原本預期的2%~3%還低，代表「全球布局已經開始產生規模經濟」的效益了，像我們以前買貴的家電，雖然剛開始心痛，但用久了，發現它的效率跟省電度都高，其實是賺到。

再來看看他們家怎麼花錢的（資本支出）：公司預估今年大概會落在400~420億美元，雖然比上次預期的稍微高一點點，但整體來說，現在AI浪潮這麼熱，幾乎所有公司都想砸大錢瘋狂擴廠，但台積電沒有選擇大手筆擴張，反而穩紮穩打、慢慢加速！

這也反映管理層對景氣節奏的拿捏，他們把70%的錢都投進「先進製程」，剩下的錢分配給特殊技術和封裝測試，他們的重點永遠都放在「長期結構性需求」。

分享今天聽到的一句話：「別人忙著預測未來，台積電早就在製造未來」；台積電這麼強，0050、006208也是漲翻了。

