0050的報酬率高出00940整整70倍！竹軒：未上市時就定義成韭菜型ETF

＊原文發文時間為10月16日

這不是安心不安心的問題...報酬率整整差了70倍。

對了台灣目前銀行定存利率約1.7%

我沒馬後炮唷，未上市我就把00940定義成韭菜型ETF了唷

多數韭菜的「穩」是建立在「穩穩領息」或是「股息要很穩」

關於這點，00940的股息的確很穩，都在0.03至0.05之間，上市至今共領了0.62元。

理性投資人應該是知道股市短期波動劇烈，要往遠處看，要清楚知道長期而言，市場能給予資產成長

00940也算有歷史意義

僅一年就臺灣大眾看到高股息帶來的陷阱

當然很多韭菜都跳進去了

◎本文內容已獲 竹軒的親子理財筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。