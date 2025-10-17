台股半導體ETF 衝高價

ASML財報、台積電法說雙雙報喜，不僅推升台積電股價再創高，也帶旺台股半導體ETF股價表現，包括新光臺灣半導體30（00904）、富邦台灣半導體（00892）昨（16）日股價分別收在21.48元、20.90元，雙創掛牌新高；群益半導體收益、兆豐台灣晶圓製造及中信關鍵半導體也創今年以來新高。

投信法人表示，2026年的AI成長動能十分強勁，AI基建投資熱浪滾燙，除了百工百業重掀起AI轉型浪潮之外，未來還會迎來各國主權AI崛起，半導體需求商機龐大，有望帶動台廠半導體股錢途似錦，建議投資人可以鎖定半導體ETF，作為中長期布局AI大趨勢升浪的選項。

根據統計，今年以來台股在美股屢創新高的情勢之下攀升，昨天受惠於台積電權王的股價強勢表態，大盤再度攀升至歷史新高，激勵台股半導體ETF股價締新猷。

績效方面，今年以來含息報酬率以新光臺灣半導體達21.4%，領先大盤的20%。

新光臺灣半導體30ETF經理人詹佳峯表示，晶圓代工龍頭台積電公布第3季財報，毛利率、營益率雙雙高於財測高標，同時第3季獲利季增39%創新高，表現持續亮眼。

由於台積電的先進製程持續呈現滿載，產能的利用率將大幅地提升，外資法人圈也紛紛調高了台積電的目標價，有望帶動半導體ETF投資的前景不看淡，股價中長期有望展開有「積」之彈。

詹佳峯指出，過去台灣的電子產業發展主軸大多以B2C消費性電子、智慧型手機為主線；隨著AI時代的到來、美系科技巨頭們開始大興AI基礎建設，彼此持續加大投資的力道，類似於軍備競賽得關係，再演變成AI永動機之類的結盟關係，代表AI基建投資呈現熱浪滾燙態勢。

台灣的半導體產業前景，除了先進製程發展晴空萬里，也推動記憶體產業進入結構性上行周期，代表2026年全球半導體市場在AI、高階記憶體、先進製程設備及新興材料領域持續成長。展望後市，野村投信分析指出，台股由台積電領軍的半導體族群強勢表現，AI伺服器相關產業鏈持續受惠。

預測台股第4季投資仍應聚焦於創新科技，包括半導體先進製程、AI伺服器、散熱、電源供應、銅箔基板、玻纖布、記憶體與被動元件等趨勢不變，回檔即是布局良機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。