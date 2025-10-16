穩居掛牌ETF之最！隨台積電水漲船高 0050基金規模創8261億新高

快訊

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
0050隨台積電水漲船高，基金規模創8261億新高更帶動TISA銷售熱潮。圖／聯合報系資料照片
0050隨台積電水漲船高，基金規模創8261億新高更帶動TISA銷售熱潮。圖／聯合報系資料照片

台積電今（16）日召開法說會，不僅引領大盤指數再創新高，與大盤指數連動性最高的國民ETF「元大台灣50（0050）」，規模也再度寫下史上新高，根據元大投信今最新公告，0050基金規模已正式來到8261億元，穩居台灣掛牌ETF之最。

這也使得0050在金管會甫推出的TISA，成為最具號召力的一檔基金。元大投信以0050加入TISA陣容，目前已於多家銀行、證券商與基金平台陸續上架販售，開賣以來受到定期定額族群熱烈迴響。根據投信投顧公會公布TISA基金9月申購狀況顯示，TISA級別基金申購前三名，0050連結基金獲8351萬元，超越8月的6738萬元，顯著領先第二名統一台灣動力基金的1146萬元，以及統一大滿貫基金的 1045萬元。

0050跟著水漲船高，投資成份股是主要因素。法人指出，0050自2003年掛牌以來，長期追蹤「台灣50指數」，涵蓋如台積電、鴻海、聯發科等具市值代表性的大型企業，成為許多投資人進行台股核心配置的首選工具；法人進而分析，也因為0050在選股上盯住大型權值股，因此，0050具備流動性高、標的穩健特性費率，再加上費率透明、這些優勢都有助於投資人建立長期資產配置架構，特別是在波動行情中透過逢低加碼，逐步累積投資部位，更能體現ETF長期投資的優勢。

法人也指出，0050在費率下降、TISA連結基金熱銷的雙重帶動之下，也更有進軍長期投資市場的空間。由於0050採用分段累進計算的管理費制度，隨著規模持續擴大，目前整體平均經理費已降至約0.0985%，已為目前台灣市場費率最低的ETF產品，未來若基金資產突破1兆元，進入更低費率區間，整體費用還將進一步下滑，對長期投資人形成直接回饋。

對此專家建議，無論透過ETF或連結基金參與台股，「紀律投資、拉長時間」依然是不變的核心，而0050所代表的台股核心資產，將隨產業轉型與經濟成長持續展現長期價值，適合透過定期定額、逢低加碼的方式參與市場，把握台股中長期結構紅利。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

