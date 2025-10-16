快訊

逼公務員交臉書帳號列管 高雄市三民區長「一紙公文」惹議…遭火速拔官

證交所再添國際重量級成員 貝萊德標普卓越50 ETF於20日上市

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

證交所全力協助金管會推動「亞洲資產管理中心」政策，積極擴大外國資產管理業來台投資。隨著國際ETF發行龍頭—貝萊德集團（BlackRock, Inc.）在台設立的貝萊德投信引進旗下iShares品牌產品首度登台，台灣ETF市場再創國際新頁。

由貝萊德投信募集發行的「貝萊德iShares安碩標普500卓越50ETF」，即貝萊德標普卓越50（009813），將自10月20日起正式掛牌上市，並得辦理融資融券。此舉不僅象徵貝萊德集團布局亞太市場的重要一步，也顯示國際資產管理業者對台灣市場的高度重視。

貝萊德集團為全球規模最大的資產管理公司之一，管理資產超過12.5兆美元，長期為各國投資人提供多元、創新的資產配置工具。本檔ETF為貝萊德集團於台灣首次引進旗下iShares品牌產品，繼日本、香港、新加坡和澳洲之後，台灣成為亞太區最新開拓的ETF市場據點。

證交所表示，根據送件資料顯示，貝萊德標普卓越50ETF為追蹤「標普500卓越50指數(S&P 500 Top 50 Index)」，由S&P Dow Jones Indices編製及維護。該指數以標普500指數（S&P 500 Index）成分股為母體，選擇符合市值、流動性及財務比例標準之個股，並依照自由流通市值加權排名，最後再由市值大至小排序，取前50名的公司為成分股。

證交所表示，包含上述ETF，集中市場掛牌上市ETF將達198檔（含被動式ETF 189檔及主動式ETF 9檔）。國內ETF商品種類日趨多元，投資組合涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，便利投資人資產配置選擇，惟各類金融商品投資均具有風險，投資前應審慎評估，建議投資人投資前應詳閱公開說明書。

證交所表示，貝萊德集團旗下iShares品牌登臺，象徵國際ETF領導品牌正式進軍臺灣市場，亦展現國際資產管理業者對台灣ETF市場發展前景深具信心，彰顯台灣在資產管理專業、市場成熟度及金融創新等面向備受國際肯定。未來，證交所將持續強化ETF市場國際化與產品多元化，打造台灣成為連結亞洲與全球的重要資產管理樞紐。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 證交所

延伸閱讀

押注已近尾聲？大型投資機構減持高風險公司債 轉向這兩項資產

貝萊德：美元走弱來自於預期降息及財政壓力 而非儲備貨幣地位遭威脅

想跟著AI巨頭賺成長？009813帶你一檔包辦蘋果、輝達、微軟

貝萊德、輝達、xAI 等出擊 400億美元大案拍板 國際大咖聯手買資料中心商

相關新聞

穩居掛牌ETF之最！隨台積電水漲船高 0050基金規模創8261億新高

台積電今（16）日召開法說會，不僅引領大盤指數再創新高，與大盤指數連動性最高的國民ETF「元大台灣50（0050）」，規...

台股再創高！「護國神山」台積電領軍 7檔高股息ETF漲幅勝大盤

台股16日持續由護國神山台積電領軍，加權指數開高走高，終場大漲372點，以27,647點作收，漲幅1.3％。其中台積電漲...

AI永動機效應發威！00899潔淨能源ETF月漲14.1％…躍居績效前三

台股今日開盤強勁，盤中衝上27673點新高，上漲397點，台積電更創下1490元新天價，反映市場對AI產業鏈的強烈信心。而在這波AI浪潮中，能源供應鏈正成為決定AI是否為泡沫的關鍵指標，相關能源ETF

這檔ETF績效太狠 法人：長線抱緊不用怕高！

台股16日盤中衝破27,600點，再創新高，大盤高檔震盪加劇之際，主動式ETF具備靈活操盤的優勢，一有風吹草動就可以機動...

用00919股息買高級躺椅！達人強調是「睡覺時賺來的錢」：買回舒適自由

大大說：「00919今天入帳，我特別去買一張高級的躺椅，提醒自己這筆錢，是在我睡覺時賺來的。」看到這個我真的忍不住笑出來了，這位大大真是太有生活樂趣，完全說出了投資高股息ETF的追求，用被動收入，買回我們的自由時間和舒適感。 我們投資，最終正是為了提升生活品質，所以用它來強化自己所謂的「心靈護城河」是合理的！

00940加上發行以來的股息…終於超越發行價了！被諷：比定存還慘的ETF

＊原文發文時間為10月15日 「嗯，00940今天收盤9.4元，發行以來股息共0.62元，加起來終於超越發行價了。」這是粉專《竹軒的親子理財筆記》最新一篇貼文。 竹軒在貼文中簡單點出009

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。