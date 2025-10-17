他買股賠5萬又打壞心情！網勸「無腦0050」：5年+120％

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。聯合報系資料照片／記者余承翰攝影
投資有賺有賠！一名網友在Dcard發文透露，自己因投資股票損失5萬元，不僅財務受挫，連帶影響心情，直言「真的不適合玩個股」，並感嘆早知道應該乖乖存股。文章曝光後引發熱議，許多網友分享自身投資經驗，有人勸導「別把投資當玩樂」，也有人直言「無腦存0050就好」。

近年股市多頭走勢明顯，指數屢創新高，不少人藉定期定額ETF或持有台積電等權值股獲利。然而，個股操作難度較高，若缺乏選股依據或進出策略，反而容易因追高或踩錯題材而虧損。專家普遍建議，對於缺乏研究時間或承受風險能力有限的投資人，ETF存股或大盤型基金相對穩健。

該網友表示，他的心情以懊惱為主，認為自己因「手癢」介入個股才導致虧損，並表示未來可能只會選擇存股方式，避免再次因短線波動影響情緒。他同時拋問「有人也是不適合玩個股，成功乖乖存股的嗎？」尋求共鳴與安慰。

多數網友的共識偏向支持存股策略，留言指出「0050五年就+120%」、「打不贏大盤就加入大盤」，還有人分享「定期定額VOO、VTI都不會輸」。不少人強調ETF適合「不用看盤、躺平就賺錢」，並勸原PO把5萬元當作學費，轉向長期投資才是正道。

但也有不同聲音出現，有人提醒「存股也可能賠錢，例如台塑四寶」、「0050也會下跌」，認為不能過度神化ETF；另有網友強調「停損紀律」的重要，指出短線操作若沒有設定出場點，很容易因一次大跌喪失信心。也有人分享自身更慘的經驗，像是「賠了50萬」、「當沖輸掉200萬」，希望讓原PO釋懷。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

