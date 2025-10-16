台股再創高！「護國神山」台積電領軍 7檔高股息ETF漲幅勝大盤

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
台積電（2330）開盤價1,455元，上漲40元，隨後走揚到1,460元刷新高價。台積電大漲拉抬下，指數衝高逾500點，台股與台積電同步再刷新高。記者林俊良／攝影

台股16日持續由護國神山台積電領軍，加權指數開高走高，終場大漲372點，以27,647點作收，漲幅1.3％。其中台積電漲20元，收在1,485元，續創歷史收盤新高。值得一提的是，高股息ETF中甚至有七檔漲幅勝過大盤，除顯示台股電子類股漲勢整齊外，且包含日、韓股在內的亞洲股市亦普遍上漲，呈現百花齊放態勢，資金行情有利多頭續攻。

16日漲幅勝過大盤的七檔高股息ETF，按漲幅分別為群益半導體收益（00927）的2.8%、台新AI優息動能（00962）的2.3%、中信中國高股息（00882）的1.7%、中信成長高股息（00934）的1.5%、中信亞太高股息（00964）的1.47%、元大高股息（0056）的1.42%，以及永豐ESG低碳高息（00930）的1.41%。

中國信託投信表示，放眼當前盤面，AI產業的能見度依然冠絕群雄。16日台積電法說會上公布第3季獲利表現，不僅毛利率接近六成優於預期，獲利年增率近四成，也再次擊敗市場預期。而根據法說會釋出訊息，台積電第4季營收微幅季減，但毛利有望再度攀升，今年獲利創高在望，可望給予投資人相當大的定心丸。以台積電為首的AI相關概念股，可望持續扮演穩定台股的關鍵力量。

除台股外，亞太股市表現也相當亮眼。中國信託投信指出，高盛預期2026年MSCI亞太（不含日本）指數的EPS獲利成長率將升至13%，較先前預估上調1%。科技產業復甦及經濟活動數據改善是核心成長動能，並特別提及韓國和台灣企業的獲利展望顯著提升。

此外，受益於科技成長與經濟轉型數據強勁，亞太地區資本利得與配息潛力同步增強。高盛也看好亞太企業盈餘成長。中國信託投信表示，00964布局聚焦亞太強國，持股配置超過45%於台灣及韓國企業，有望掌握亞太區域產業結構優勢，近半年報酬率也有17%以上水準，在台灣的高股息ETF中表現居於前段班，適合追求固定收益的投資人作為資產配置的一環。

根據中國信託投信官網，本月包含00934、00963、00964，以及中信日經高股息（00956）四檔高股息ETF都將迎來除息，其中00934擬配息0.098元、00956擬配息0.16元、00963擬配息0.059元、00964擬配息0.065元。換算年化配息率後，00934年化配息率約5.8%，另外三檔海外高股息ETF皆在6%以上，其中00964年化配息率更上看7%，且今年以來報酬率亦有10%以上，顯示分散布局對尋求穩健收益投資人的重要性。

16日漲幅高於加權指數之高股息ETF排行

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

