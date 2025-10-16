AI永動機效應發威！00899潔淨能源ETF月漲14.1％…躍居績效前三
台股今日開盤強勁，盤中衝上27673點新高，上漲397點，台積電更創下1490元新天價，反映市場對AI產業鏈的強烈信心。而在這波AI浪潮中，能源供應鏈正成為決定AI是否為泡沫的關鍵指標，相關能源ETF表現亮眼，其中FT潔淨能源ETF（00899）10月以來漲幅高達14.1%，躍居績效前三強。
從10月份ETF績效排行榜觀察，能源相關標的表現突出。除了00899外，富邦ESG綠色電力ETF（00920）也以9.2%的漲幅擠進前十名，顯示投資人對新能源題材的追捧熱度不減。這波能源股熱潮的催化劑，正是AI數據中心對穩定電力供應的龐大需求。
燃料電池廠 Bloom Energy 與資產管理巨頭 Brookfield Asset Management 締結 50 億美元的人工智慧（AI）基礎設施合作夥伴關係，將以燃料電池為 Brookfield 的 AI 資料中心供電，這項合作凸顯了AI運算對「穩定、低延遲、不間斷」電力的迫切需求，也為能源產業帶來新的成長動能。Bloom Energy股價13日暴漲26.52%，收109.91美元，年初迄今已飆漲近四倍。
市場分析師指出，隨著輝達、OpenAI等科技巨頭宣示千兆瓦級數據中心群的用電需求，傳統電網升級速度已無法跟上AI擴張步伐。現場式燃料電池因不依賴即時併網、部署速度快且可模組化擴容，成為解決電力瓶頸的重要方案。摩根士丹利更直指，Bloom Energy已成為AI資料中心受惠族群，將出現爆炸性成長。
投信法人表示，這種「AI永動機」效應正在重塑能源產業格局，AI運算需求推升電力消耗，進而帶動新能源技術發展，形成正向循環，投資人開始將能源使用效率視為判斷AI產業是否過熱的重要指標，相關能源ETF因此受到青睞。00899作為台灣首檔潔淨能源ETF，隨著AI數據中心建設熱潮持續，能源供應鏈的重要性將更加凸顯，相關ETF有望持續受到市場關注。
近一個月ETF績效前十
|代號
|股票名稱
|收盤價(元)
|近一周漲幅(%)
|近一個月漲幅(%)
|00909
|國泰數位支付服務
|50.55
|5.55
|17.56
|00708L
|期元大S&P黃金正2
|87.2
|11.58
|16.66
|00899
|FT潔淨能源
|20.24
|5.25
|14.16
|00910
|第一金太空衛星
|44.88
|2.05
|12.23
|00885
|富邦越南
|17.71
|6.75
|10.07
|00663L
|國泰臺灣加權正2
|42.49
|-0.61
|9.82
|00685L
|群益臺灣加權正2
|116.45
|-0.38
|9.81
|00631L
|元大台灣50正2
|325.9
|-0.58
|9.8
|00675L
|富邦臺灣加權正2
|129.4
|-0.61
|9.57
|00920
|富邦ESG綠色電力
|17.32
|3.71
|9
資料來源：CMoney 資料日期：2025.10.15
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
