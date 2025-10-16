元大證券 ETF 存股計畫 與家長共同打造孩子成長資本

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
元大證券擁有全台最多據點，讓爸媽輕鬆開啟理財起手式，年底前還可把握投資小確幸。元大證券／提供
近年台股投資人開戶結構顯著年輕化，根據證交所公開數據0至19歲的開戶較去年同期增長16％，在所有年齡層中成長幅度最高，顯示越來越多父母為孩子的投資理財超前布署。元大證券也觀察到，今年台股定期定額的未成年扣款人數已較去年同期增長3成，每月投資金額集中落在新台幣5,000元至15,000元，而未成年戶數約定扣款標的方面，則由話題不斷的0050、0056分別位居第一、第二，可見市值型、高股息型的ETF仍是爸媽為孩子存股的首選標的。

若要為小孩開證券戶布局投資理財，需要至券商臨櫃辦理，光是選擇投資商品與準備繁瑣的各項開戶文件，往往讓父母難以跨出第一步。元大證券不僅擁有全台灣最多據點，多數人在公司或住家都能就近前往開戶，線上同時提供「未成年開戶懶人包」，大幅降低臨櫃開戶的障礙。開戶後理財商品的選擇也相當齊全，投資先生APP具備台股、美股、基金下單功能，還能簡單切換親子帳戶，讓爸媽輕鬆開啟孩子理財起手式。

不僅如此，為減輕爸媽為小孩存股的負擔，元大證券「存股計畫」也祭出豐厚的抵用金及抽獎活動：今年12月31日前新開立證券戶，就可獲贈300元台股電子交易手續費抵用金及星宇（2648）商務艙東京雙人來回機票等多項萬元大獎的抽獎機會；達成台股定期定額、台股ETF交易任務，還能領取最高1,300元手續費抵用金並累積抽獎機會，為存教育基金之路添加投資小確幸，活動已獲得許多爸媽的熱烈迴響。

詳情請見元大證券官網

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 元大

