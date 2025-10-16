美股大咖大結盟帶旺台供應鏈 主動式 ETF 搶搭 AI 紅利

快訊

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

近來OpenAI、輝達（Nvidia）、AMD、甲骨文、Tesla等AI巨頭間的交叉持股與深度合作持續發酵，推升全球AI基建與推理晶片需求，帶動台灣AI供應鏈續漲。野村投信表示，AI推動的創新科技仍是第4季布局主軸，台股具備基本面與資金面雙重支撐，吸引長線資金進駐。

野村投信投資策略部副總經理張繼文指出，AI基建進入「雙供應鏈時代」，台灣企業AI一條龍五大供應鏈，包含晶圓代工、光通訊、設備、散熱與綠電等領域扮演關鍵角色，可望全面受惠。

主動野村台灣50（00985A）ETF經理人林浩詳表示，AI題材不僅是短期熱潮，更是中長期產業趨勢。輝達目前本益比約41~42倍，相較於2000年網路泡沫時期的三位數本益比，目前估值仍具合理性。第4季為法人作帳旺季，加上美國降息預期與企業財報亮眼，台股具備強勁支撐。建議投資人可透過主動式ETF參與台灣AI供應鏈成長機會，建議聚焦先進晶圓製造、封裝測試、伺服器ODM、散熱、電源、PCB、記憶體等族群，或採取定期定額或單筆逢低布局策略參與AI行情。

張繼文分析，OpenAI將部署6GW AMD GPU算力，並獲得最多10% AMD股份的認股權證，象徵AI基建不再由單一廠商主導。另一方面，Nvidia也承諾向OpenAI投資高達1,000億美元，形成深度技術與資本合作。隨著AI應用從訓練延伸至推理與終端裝置，全球記憶體市場供需失衡加劇。根據專業機構最新研究報告指出，2026年全球DRAM與NAND Flash供需比無法滿足AI推理與邊緣設備的高速成長需求。 

AI應用已從訓練階段延伸至推理與終端裝置，推升一般伺服器記憶體、行動端DRAM及高密度NAND Flash（如企業級QLC SSD）需求。TrendForce預測，2025年DRAM營收將年增51%，NAND Flash年增29%，HBM與QLC SSD成為推升記憶體價值的關鍵動能，顯示記憶體供應鏈進入黃金期。在此波記憶體荒中，台灣科技供應鏈可望迎來新一波紅利。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

