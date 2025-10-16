這檔ETF績效太狠 法人：長線抱緊不用怕高！

台股16日盤中衝破27,600點，再創新高，大盤高檔震盪加劇之際，主動式ETF具備靈活操盤的優勢，一有風吹草動就可以機動調整持股，吸引投資人高度認同。法人表示， 盤中有3檔主動式ETF也同步創高，其中，統一00981A突破14元，穩坐主動式ETF股王寶座，展現操盤實力與強勢續航力。

5檔主動式台股ETF有3檔在16日盤中創下新高價，統一00981A最高衝達14.32元、群益00982A則上拉至13.8元、野村00985A也上漲到12.12元，00981A是盤中唯一突破14元的主動式台股ETF。

展望台股後市，法人表示，隨著AI浪潮推動美國科技產業擴張，台積電為最大受惠者，在AI、高效運算、資料中心等需求推升下，訂單預期持續強勁。市場普遍預期，台積電在先進製程及晶片製造上的優勢，將在未來數年穩坐全世界難以撼動的重要地位。整體AI供應鏈基本面長線看俏，獲利評價上修，墊高台股價值面，台股看回不回，長線維持多頭格局。

法人表示，對於擔憂進場時機點的投資人，可以選擇主動式ETF定期定額或分批布局。因為主動式ETF可以依照市況快速調整持股，是高檔震盪分散風險的投資選擇。選擇長線投資的標的，要比氣長，統一00981A在7月上旬彎道超車登上主動式台股ETF股王後，至今穩坐股王寶座，投資人可以擇優長線抱緊處理。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。