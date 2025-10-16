用00919股息買高級躺椅！達人強調是「睡覺時賺來的錢」：買回舒適自由

＊原文時間10月15日。

大大說：「00919今天入帳，我特別去買一張高級的躺椅，提醒自己這筆錢，是在我睡覺時賺來的。」看到這個我真的忍不住笑出來了，這位大大真是太有生活樂趣，完全說出了投資高股息ETF的追求，用被動收入，買回我們的自由時間和舒適感。

我們投資，最終正是為了提升生活品質，所以用它來強化自己所謂的「心靈護城河」是合理的！

買一張舒服的椅子、一個安靜的空間，讓自己真正能安心地躺平，畢竟00919的錢是在努力工作、安靜休息甚至睡覺的時候，替我們賺來的！

看到大大的躺椅言論，我也想問問大家，你們專屬的00919懶人升級清單是什麼呢？我猜一定還有很多有趣的東東！

我隨便想了一下就有按摩椅、恆溫枕，然後我最想要的是「巨大的懶骨頭沙發」。

◎本文內容已獲 張紫凌 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。