快訊

亦捷客運欠薪「苗栗縣12路線無預警停擺」 公路局：協調中午恢復行駛

新壽T17、T18辦動土典禮 北市曝未申請：若實質開工勒令停工

謝幸恩涉化身政治狗仔 中央社公布懲處：大過2次、時任現任總編輯申誡

用00919股息買高級躺椅！達人強調是「睡覺時賺來的錢」：買回舒適自由

聯合新聞網／ 張紫凌
00919是不少存股族的長期標的。台股示意圖／聯合報系資料照
00919是不少存股族的長期標的。台股示意圖／聯合報系資料照

＊原文時間10月15日。

大大說：「00919今天入帳，我特別去買一張高級的躺椅，提醒自己這筆錢，是在我睡覺時賺來的。」看到這個我真的忍不住笑出來了，這位大大真是太有生活樂趣，完全說出了投資高股息ETF的追求，用被動收入，買回我們的自由時間和舒適感。

我們投資，最終正是為了提升生活品質，所以用它來強化自己所謂的「心靈護城河」是合理的！

買一張舒服的椅子、一個安靜的空間，讓自己真正能安心地躺平，畢竟00919的錢是在努力工作、安靜休息甚至睡覺的時候，替我們賺來的！

看到大大的躺椅言論，我也想問問大家，你們專屬的00919懶人升級清單是什麼呢？我猜一定還有很多有趣的東東！

我隨便想了一下就有按摩椅、恆溫枕，然後我最想要的是「巨大的懶骨頭沙發」。

◎本文內容已獲 張紫凌 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00919群益台灣精選高息ETF基金

相關新聞

用00919股息買高級躺椅！達人強調是「睡覺時賺來的錢」：買回舒適自由

大大說：「00919今天入帳，我特別去買一張高級的躺椅，提醒自己這筆錢，是在我睡覺時賺來的。」看到這個我真的忍不住笑出來了，這位大大真是太有生活樂趣，完全說出了投資高股息ETF的追求，用被動收入，買回我們的自由時間和舒適感。 我們投資，最終正是為了提升生活品質，所以用它來強化自己所謂的「心靈護城河」是合理的！

00940加上發行以來的股息…終於超越發行價了！被諷：比定存還慘的ETF

＊原文發文時間為10月15日 「嗯，00940今天收盤9.4元，發行以來股息共0.62元，加起來終於超越發行價了。」這是粉專《竹軒的親子理財筆記》最新一篇貼文。 竹軒在貼文中簡單點出009

想跟著AI巨頭賺成長？009813帶你一檔包辦蘋果、輝達、微軟

全球最大的ETF品牌之一，貝萊德（BlackRock）旗下的iShares，來台灣了！ 推出的這檔「貝萊德iShares ​安碩標普500卓越50 ETF」（009813），重點就是鎖定美股市值

關稅戰2.0開打 九檔 ETF 續寫今年新高

台股加權指數綜觀美中關稅戰2.0開打以來，台股一好兩壞，第一天加權指數從大跌到收復一半失土，第二天則由紅翻黑，今日則上演...

年薪2百想學投資！網勸「定期定額ETF」首選從0050、0056開始

投資不是一件容易的事，尤其起步又更難。一名網友在Dcard發文，他自稱30歲後年薪突破200萬元，想藉由投資讓錢滾錢，但完全沒有經驗，甚至連證券戶都未開立，因此向網友求助，希望獲得指點，對此不少人建議他「定期定額ETF」，首選0050、0056等知名標的，或甚至直接買台積電也是好選擇。

主動式台股 ETF 打敗正二 這檔價量齊揚人氣王

台股10月15日上漲 482點以27,275點作收，2萬7千點關卡失而復得，讓擁有千萬股民的台股ETF表現績效長紅。76...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。