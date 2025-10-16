快訊

00940加上發行以來的股息…終於超越發行價了！被諷：比定存還慘的ETF

聯合新聞網／ 綜合報導
00940昨（15）日收盤9.4元、發行以來配息共0.62元，總報酬突破10.02元，象徵解套時刻。圖／本報資料照片

＊原文發文時間為10月15日

「嗯，00940今天收盤9.4元，發行以來股息共0.62元，加起來終於超越發行價了。」這是粉專《竹軒的親子理財筆記》最新一篇貼文

竹軒在貼文中簡單點出00940上市以來的轉折：以9.4元收盤，加上歷次配息0.62元，總報酬突破10.02元，象徵「發行價解套」。以輕描淡寫的語氣問粉絲「對於堅持一年多的你，有沒有小感動啊」！

不少網友留言「終於」、「撐過最難的那一段」，有人分享自己靠這檔ETF「存到25張，趁反彈賣出再轉其他ETF」，也有人以幽默回覆：「我可以對我老婆說嗎」。

也有不少人語帶諷刺。有人留言「比定存還慘的ETF」、「真可悲，0050都漲30%去了」、「扣稅完倒賠」，甚至有投資人直言「還好10元賣掉全跳0050」。更有頭號粉絲半開玩笑地問：「這是在嘲諷嗎？」足見大家對00940這一路的情緒起伏，仍難完全放下。

◎部分內容已獲 竹軒的親子理財筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

大大說:「00919今天入帳,我特別去買一張高級的躺椅,提醒自己這筆錢,是在我睡覺時賺來的。」看到這個我真的忍不住笑出來了,這位大大真是太有生活樂趣,完全說出了投資高股息ETF的追求,用被動收入,買回我們的自由時間和舒適感。 我們投資,最終正是為了提升生活品質,所以用它來強化自己所謂的「心靈護城河」是合理的!

＊原文發文時間為10月15日 「嗯,00940今天收盤9.4元,發行以來股息共0.62元,加起來終於超越發行價了。」這是粉專《竹軒的親子理財筆記》最新一篇貼文。 竹軒在貼文中簡單點出009

