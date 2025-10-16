00940加上發行以來的股息…終於超越發行價了！被諷：比定存還慘的ETF

＊原文發文時間為10月15日

「嗯，00940今天收盤9.4元，發行以來股息共0.62元，加起來終於超越發行價了。」這是粉專《竹軒的親子理財筆記》最新一篇貼文。

竹軒在貼文中簡單點出00940上市以來的轉折：以9.4元收盤，加上歷次配息0.62元，總報酬突破10.02元，象徵「發行價解套」。以輕描淡寫的語氣問粉絲「對於堅持一年多的你，有沒有小感動啊」！

不少網友留言「終於」、「撐過最難的那一段」，有人分享自己靠這檔ETF「存到25張，趁反彈賣出再轉其他ETF」，也有人以幽默回覆：「我可以對我老婆說嗎」。

也有不少人語帶諷刺。有人留言「比定存還慘的ETF」、「真可悲，0050都漲30%去了」、「扣稅完倒賠」，甚至有投資人直言「還好10元賣掉全跳0050」。更有頭號粉絲半開玩笑地問：「這是在嘲諷嗎？」足見大家對00940這一路的情緒起伏，仍難完全放下。

