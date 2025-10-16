快訊

曾替蔡依林、蕭亞軒改名…知名命理師卜陽睡夢中離世 太太悲痛證實噩耗

堂本光一被爆將結婚！交往10年女方退社、刪IG疑為婚前準備

川普「以北京制北京」策略曝！美國產業政策大轉向 政府擬增持股7產業

主動式台股 ETF 打敗正二 這檔單日上漲3.59%居冠 奪價量齊揚人氣王

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
10月15日漲幅前十名的台股ETF。（資料來源：CMONEY、2025/10/15）
10月15日漲幅前十名的台股ETF。（資料來源：CMONEY、2025/10/15）

台股15日在台積電股價1,465元創新高帶動下，大盤上漲 482.65 點，漲幅1.8%，以 27,275.71 點作收，27,000點關卡失而復得，也讓擁有千萬股民的台股ETF表現績效長紅。觀察76檔台股ETF表現，漲幅表現最佳的不是台股二正ETF，而是股價不但創新高、以單日3.59%漲幅居冠的主動群益台灣強棒ETF(00982A)，展現出主動選股的強大優勢。

群益投信台股ETF研究團隊表示，今年全球景氣還是走向正面，在關稅、美債、地緣政治影響波動加劇下，指數表現還是以區間震盪為主，但有利主動選股操作創造績效。以對等關稅事件為例，主動式ETF可立即參酌關稅對各產業的影響分析，來做持股的調整。在盤整期間，主動式ETF可精選蓄勢待發潛力股，又或是在多頭時期積極加碼成長性產業，以更大程度地尋求超額報酬機會等。

群益投信台股ETF研究團隊指出，接下來進入傳統電子旺季、年底結帳效應與資金回補需求，將為台股營造偏多氛圍。不過，國際政策與關稅變化、地緣政治風險等不確定性因素仍可能導致短線波動，台股短期震盪整理格局恐難避免，但中長期結構性成長題材仍未變。投資人可利用主動式台股ETF來參與台股未來上漲契機。

主動群益台灣強棒ETF (00982A)經理人陳沅易表示，進入第4季，台股本波多頭動能主要來自AI伺服器需求與先進製程驅動的產業鏈，相關族群仍是市場核心，但隨著降息循環啟動，資金可能逐步轉向低基期循環性類股，包括面板、記憶體與矽晶圓等景氣敏感產業，市場對庫存水位壓力顯著減輕。

陳沅易指出，搭配政策寬鬆帶來的資金活水，循環性族群有望成為下一波資金追逐重點。操作上，看好AI相關族群，鎖定散熱、網通、PCB、電源供應器與銅箔基板等具備規格升級與長期趨勢支撐的次族群，同時可分批布局循環性題材，以掌握低基期上行契機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 ETF 群益

延伸閱讀

0050規模衝破8,000億

台股主動式ETF 聚光

就市論勢／金融、營建 逢低布局

台股買盤卡位收復27,000 台積衝新天價…帶動大盤大漲

相關新聞

用00919股息買高級躺椅！達人強調是「睡覺時賺來的錢」：買回舒適自由

大大說：「00919今天入帳，我特別去買一張高級的躺椅，提醒自己這筆錢，是在我睡覺時賺來的。」看到這個我真的忍不住笑出來了，這位大大真是太有生活樂趣，完全說出了投資高股息ETF的追求，用被動收入，買回我們的自由時間和舒適感。 我們投資，最終正是為了提升生活品質，所以用它來強化自己所謂的「心靈護城河」是合理的！

00940加上發行以來的股息…終於超越發行價了！被諷：比定存還慘的ETF

＊原文發文時間為10月15日 「嗯，00940今天收盤9.4元，發行以來股息共0.62元，加起來終於超越發行價了。」這是粉專《竹軒的親子理財筆記》最新一篇貼文。 竹軒在貼文中簡單點出009

想跟著AI巨頭賺成長？009813帶你一檔包辦蘋果、輝達、微軟

全球最大的ETF品牌之一，貝萊德（BlackRock）旗下的iShares，來台灣了！ 推出的這檔「貝萊德iShares ​安碩標普500卓越50 ETF」（009813），重點就是鎖定美股市值

關稅戰2.0開打 九檔 ETF 續寫今年新高

台股加權指數綜觀美中關稅戰2.0開打以來，台股一好兩壞，第一天加權指數從大跌到收復一半失土，第二天則由紅翻黑，今日則上演...

年薪2百想學投資！網勸「定期定額ETF」首選從0050、0056開始

投資不是一件容易的事，尤其起步又更難。一名網友在Dcard發文，他自稱30歲後年薪突破200萬元，想藉由投資讓錢滾錢，但完全沒有經驗，甚至連證券戶都未開立，因此向網友求助，希望獲得指點，對此不少人建議他「定期定額ETF」，首選0050、0056等知名標的，或甚至直接買台積電也是好選擇。

主動式台股 ETF 打敗正二 這檔價量齊揚人氣王

台股10月15日上漲 482點以27,275點作收，2萬7千點關卡失而復得，讓擁有千萬股民的台股ETF表現績效長紅。76...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。