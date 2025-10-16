快訊

北市露鳥男強拉妙齡女…路人勇敢援救：盡公民義務 一起守護善良與安全

大當機！YouTube、YouTube Music全癱瘓 全球網友哀號不能看片

遭台中狼師長期性騷 女學生「怕考不上第一志願」一再隱忍

想跟著AI巨頭賺成長？009813帶你一檔包辦蘋果、輝達、微軟

聯合新聞網／ 夏綠蒂聊投資
貝萊德iShares正式登台！009813追蹤標普500卓越50，鎖定美股市值前50強企業。中央社
貝萊德iShares正式登台！009813追蹤標普500卓越50，鎖定美股市值前50強企業。中央社

全球最大的ETF品牌之一，貝萊德（BlackRock）旗下的iShares，來台灣了！

推出的這檔「貝萊德iShares ​安碩標普500卓越50 ETF」（009813），重點就是鎖定美股市值最大的50家公司。

美股市值最大的50家公司

成分股有：輝達、全微軟、蘋果、亞馬遜、Google母公司Alphabet，還有社群巨頭Meta等

這檔ETF適合那些看好美股長期成長、願意承擔一定風險的投資人。

畢竟，比起買整個標普500，選擇這群頂尖巨頭，感覺更聚焦也更有機會抓住「明星公司」的爆發力。

集中也代表風險集中

不過，從風險控管的角度來看，這種策略也不是沒有缺點的。

009813裡面超過40%的比重都集中在科技與通訊類股，尤其是FAANG這些大咖，這代表當科技股熱，這檔ETF可能漲得很猛；但科技股一跌，它也會大跌。

且這些公司估值普遍不低，入手前還是要衡量自己的風險承受度。

◎本文內容已獲 夏綠蒂聊投資 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009813貝萊德iShares安碩標普500卓越50 ETF

延伸閱讀

稀土比台積電還致命！川普遭轟「假兇真軟」：這次要跪多難看？

投資之前先確定本金夠大！專家曝殘酷現實：20萬就算年增30%也只多6萬

年薪2百想學投資！網勸「定期定額ETF」首選從0050、0056開始

台積電台中1.4奈米廠「不採ASML最新設備」 網憂反增缺陷風險

相關新聞

想跟著AI巨頭賺成長？009813帶你一檔包辦蘋果、輝達、微軟

全球最大的ETF品牌之一，貝萊德（BlackRock）旗下的iShares，來台灣了！ 推出的這檔「貝萊德iShares ​安碩標普500卓越50 ETF」（009813），重點就是鎖定美股市值

年薪2百想學投資！網勸「定期定額ETF」首選從0050、0056開始

投資不是一件容易的事，尤其起步又更難。一名網友在Dcard發文，他自稱30歲後年薪突破200萬元，想藉由投資讓錢滾錢，但完全沒有經驗，甚至連證券戶都未開立，因此向網友求助，希望獲得指點，對此不少人建議他「定期定額ETF」，首選0050、0056等知名標的，或甚至直接買台積電也是好選擇。

主動式台股 ETF 打敗正二 這檔價量齊揚人氣王

台股10月15日上漲 482點以27,275點作收，2萬7千點關卡失而復得，讓擁有千萬股民的台股ETF表現績效長紅。76...

0050規模衝破8,000億

儘管美中貿易衝突再添波瀾，但投資人趁機低接上車，加上台股反彈，挹注整體台股ETF規模再創新高，前三大台股市值型ETF規模...

長天期美債ETF 避風港

美中貿易戰再起，在避險情緒升溫之下，部分資金轉向穩健收益型的債券資產來配置，債券ETF買氣上升，以規模超過300億元、較...

台股主動式ETF 聚光

台股昨（15）日上漲482點，2萬7千點關卡失而復得，擁有千萬股民的台股ETF表現績效長紅。觀察76檔台股ETF表現，其...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。