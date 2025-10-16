想跟著AI巨頭賺成長？009813帶你一檔包辦蘋果、輝達、微軟
全球最大的ETF品牌之一，貝萊德（BlackRock）旗下的iShares，來台灣了！
推出的這檔「貝萊德iShares 安碩標普500卓越50 ETF」（009813），重點就是鎖定美股市值最大的50家公司。
美股市值最大的50家公司
成分股有：輝達、全微軟、蘋果、亞馬遜、Google母公司Alphabet，還有社群巨頭Meta等
這檔ETF適合那些看好美股長期成長、願意承擔一定風險的投資人。
畢竟，比起買整個標普500，選擇這群頂尖巨頭，感覺更聚焦也更有機會抓住「明星公司」的爆發力。
集中也代表風險集中
不過，從風險控管的角度來看，這種策略也不是沒有缺點的。
009813裡面超過40%的比重都集中在科技與通訊類股，尤其是FAANG這些大咖，這代表當科技股熱，這檔ETF可能漲得很猛；但科技股一跌，它也會大跌。
且這些公司估值普遍不低，入手前還是要衡量自己的風險承受度。
◎本文內容已獲 夏綠蒂聊投資 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言