想跟著AI巨頭賺成長？009813帶你一檔包辦蘋果、輝達、微軟

全球最大的ETF品牌之一，貝萊德（BlackRock）旗下的iShares，來台灣了！

推出的這檔「貝萊德iShares ​安碩標普500卓越50 ETF」（009813），重點就是鎖定美股市值最大的50家公司。

美股市值最大的50家公司

成分股有：輝達、全微軟、蘋果、亞馬遜、Google母公司Alphabet，還有社群巨頭Meta等

這檔ETF適合那些看好美股長期成長、願意承擔一定風險的投資人。

畢竟，比起買整個標普500，選擇這群頂尖巨頭，感覺更聚焦也更有機會抓住「明星公司」的爆發力。

集中也代表風險集中

不過，從風險控管的角度來看，這種策略也不是沒有缺點的。

009813裡面超過40%的比重都集中在科技與通訊類股，尤其是FAANG這些大咖，這代表當科技股熱，這檔ETF可能漲得很猛；但科技股一跌，它也會大跌。

且這些公司估值普遍不低，入手前還是要衡量自己的風險承受度。

◎本文內容已獲 夏綠蒂聊投資 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。