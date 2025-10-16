關稅戰2.0開打 九檔 ETF 續寫今年新高

快訊

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
九檔ETF創新高 資料來源：CMoney 統計至10/15

台股加權指數綜觀美中關稅戰2.0開打以來，台股一好兩壞，第一天加權指數從大跌到收復一半失土，第二天則由紅翻黑，今日則上演大驚奇，開低走高收在最高點，盤勢震盪劇烈，總計68檔主要布局台股市場的原型ETF中，有九檔不畏市場上沖下洗，15日收盤續寫今年以來新高價。

包括元大MSCI金融、平衡凱基雙核收息、凱基優選30、主動群益台灣強棒、富邦台50、富邦公司治理、主動野村台灣50、第一金工業30、富邦淨零ESG50，川習第二回合貿易戰開打三天以來，分別繳出0.71%~0.08%不等的漲幅。

觀察這九檔ETF，可以發現除了僅掛牌第二天的富邦淨零ESG50，其餘以市值型ETF為大宗，九檔中漲幅最高者則是以重點布局金融股掛帥，其中漲幅排名第二的平衡凱基雙核收息是一大亮點，以股債平衡的投資配置，在上沖下洗盤勢中，不僅漲幅可比以抗跌著稱的金融掛帥ETF，也超越市值型與主動選股的ETF。

平衡凱基雙核收息ETF研究團隊表示，美中關稅政策不確定性升高，導致市場波動加劇，但考量美國經濟穩健、就業市場降溫，美國聯準會重啟降息循環趨勢不變下，預期有利風險性資產表現，投等債與信用債也是受惠族群，美中貿易衝突雖可能增加短期殖利率波動度，但長期對債市基本面影響仍屬有限，票面利率相對具競爭力的BBB級債，疊加債券價格資本利得潛在空間，可望吸引市場關注，建議聚焦存續天期偏中段的ETF，以降低利率波動風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

全球最大的ETF品牌之一，貝萊德（BlackRock）旗下的iShares，來台灣了！ 推出的這檔「貝萊德iShares ​安碩標普500卓越50 ETF」（009813），重點就是鎖定美股市值

投資不是一件容易的事，尤其起步又更難。一名網友在Dcard發文，他自稱30歲後年薪突破200萬元，想藉由投資讓錢滾錢，但完全沒有經驗，甚至連證券戶都未開立，因此向網友求助，希望獲得指點，對此不少人建議他「定期定額ETF」，首選0050、0056等知名標的，或甚至直接買台積電也是好選擇。

台股10月15日上漲 482點以27,275點作收，2萬7千點關卡失而復得，讓擁有千萬股民的台股ETF表現績效長紅。76...

儘管美中貿易衝突再添波瀾，但投資人趁機低接上車，加上台股反彈，挹注整體台股ETF規模再創新高，前三大台股市值型ETF規模...

美中貿易戰再起，在避險情緒升溫之下，部分資金轉向穩健收益型的債券資產來配置，債券ETF買氣上升，以規模超過300億元、較...

台股昨（15）日上漲482點，2萬7千點關卡失而復得，擁有千萬股民的台股ETF表現績效長紅。觀察76檔台股ETF表現，其...

