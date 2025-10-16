0050規模衝破8,000億

快訊

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
前三大台股市值型ETF規模都紛紛改寫新猷，而最具指標的元大台灣50（0050）規模正式突破8,000億元大關，也再度改寫台灣資產管理業新紀錄。聯合報系資料照
儘管美中貿易衝突再添波瀾，但投資人趁機低接上車，加上台股反彈，挹注整體台股ETF規模再創新高，前三大台股市值型ETF規模都紛紛改寫新猷，而最具指標的元大台灣50（0050）規模正式突破8,000億元大關，也再度改寫台灣資產管理業新紀錄。

截至昨（15）日，整體台股ETF規模來到3兆5,588億元，超越9日的3兆5,585億元，再度刷新歷史新高。以個別標的來看，台股ETF規模創新高的共有11檔，包含元大台灣50的8,126.78億元、富邦台50的2,761.06億元、國泰台灣領袖50的398.85億元、富邦公司治理373.53億元、富邦科技172.5億元、野村臺灣新科技50的111.45億元、主動安聯台灣高息33.07億元、中信小資高價30的32.32億元、新光臺灣半導體30的27.17億元、群益臺灣加權正2的25.15億元、富邦淨零ESG50的11.15億元。

美中關係再生變數以來，台股ETF獲約238.11億元的淨申購，其中，元大台灣50即獲逾169億元買盤，占比超過七成，規模並在萬眾矚目的台積電法說會前夕率先突破8,000億大關，再創ETF全新里程碑。

隨著元大台灣50規模向上突破，經理費率已低於0.1%，未來超過1兆元部分將下降至0.05%，持續有利長線存股。

今年以來，元大台灣50橫掃市場，屢創紀錄，證交所最新9月定期定額排行榜，元大台灣50月增5.2萬戶，成為首檔突破50萬的ETF；最新投資人數突破159萬人，與台積電僅差1.1萬人即將超越。近日投資人逢低加碼，獲逾百億資金流入，搭配台股漲勢，近一月規模成長近千億元。

法人分析，在元大台灣50長期穩定表現下，投資人已認知三大優勢：第一，代表的市值型ETF成長性大於高股息ETF；第二，追蹤相同指數產品因規模較小而費用率較高；第三，許多傳產個股未跟上AI趨勢，再加上元大台灣50分散投資且成分股權重動態反映趨勢變化，擁有絕不錯過台股行情優勢，均吸引資金快速轉向元大台灣50。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

