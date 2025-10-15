地緣政治擾亂AI樂觀行情 台股高息成長主題9月來吸睛

快訊

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

中美再度過招關稅較勁，地緣政治議題擾亂近期人工智慧（AI）樂觀行情，但主動ETF最近交投增溫。集保與證交所統計資料顯示，10月以來，挾成長、高息雙主題的主動安聯台灣高息（00984A）單位數成長率居冠。

安聯投信表示，時序步入10月中下旬密集除息期，市場氛圍持續圍繞在AI需求有望增溫、期待重要法說結果，以及中美政府再度因貿易關稅出招交手等多空消息，反覆消化，受波及的台股則在投資信心與基本面支撐下又再重返27,000點關卡。

00984A經理人施政廷表示，市場在反覆消化多空雜陳消息之際，投資信心很快回穩，如今又再重返歷史高檔區。台股不斷挑戰新高，評價也來到相對高檔。就基本面而言，2026年預估企業獲利仍可望上修。儘管台股評價變高、震盪也隨之變大，但無損多頭行情。不過，股市創新高之際，策略上更需重視分散，並於投資組合中納入股息因子，降低波動度。

展望後市，施政廷表示，本季投資策略有四大亮點，一是AI供應鏈，包括電源散熱、PCB及記憶體等有望受惠結構性成長；二是2026年出貨量翻倍，iPhone很可能超出預期；三是傳產運動品供應鏈，世足賽題材有望從第4季起發酵；四是金融股受惠降息環境。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

