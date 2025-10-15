台積電含量最高ETF 0052將一拆七 11月26日恢復交易

臺灣證券交易所表示，由富邦投信經理的富邦科技ETF（0052）為因應1：7的分割作業，將於11月13日進行信用交易最後回補，即融券須反向平倉，並自11月19日起至11月25日停止在市場買賣，在11月26日恢復交易。

證交所指出，0052在9月25日受益人大會通過該ETF進行分割，富邦投信並已經於10月9日向證交所申請辦理分割作業；後續自11月21日起至11月25日停止受益人名簿記載變更，並將以11月26日作為新受益憑證換發基準日、新受益憑證上市開始買賣日及舊受益憑證終止上市日。

證交所表示，該基金受益憑證單位數分割比率為7，換言之，分割後受益權單位數：分割前受益權單位數=7：1，即投資人原如持有1個受益權單位者，於分割後將換發為持有7個受益權單位。

投信法人分析，0052為市面上台積電（2330）含量最高的ETF，最新成分含量達71.46%，受惠台積電股價持續飆漲、帶動大型電子權值股助漲，0052績效表現亮眼，近期刷新歷史高價至248.1元，而15日收盤價收在245.75元，長期績效來看月線已經連六紅，富邦投信本次分割可望讓市價回歸35元左右銅板價，擴大流動性與市場參與度。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。