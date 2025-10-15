主動式ETF首度進榜 統一00981A空降定期定額第16大

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
名列9月定期定額交易戶數排行榜的統一投信基金。(資料來源：證交所，統計至2025/9/30)
統一00981A又創主動式ETF新里程碑，臺灣證券交易所公布9月ETF定期定額交易戶數前20名，由統一00981A代表主動式ETF首度躍上舞台。主動統一台股增長ETF（00981A）空降第16名，也是榜上唯一一檔主動式ETF。除了統一00981A以外，另一檔進榜的統一投信基金為統一FANG+ETF（00757），排名全市場前十大，且定期定額交易戶數持續成長，為長線投資人最愛的海外ETF。這兩檔ETF獲得投資人肯定，顯示統一投信在主動及被動投資、台股及海外股票領域，展現全面制霸的恢弘氣勢。

統一投信表示，證交所每月公布全市場ETF定期定額交易戶數前20名，根據統計至九月底數據，主動統一台股增長ETF(基金之配息來源可能為收益平準金)以1.43萬戶，強勢空降全市場ETF定期定額第16名，顯示投資人已將統一00981A作為長期投資的核心標的。在被動式投資領域，追蹤尖牙股指數的統一FANG+ETF為長線投資人布局美股首選。00757定期定額交易戶數達到2.81萬戶，是前十名中唯一一檔海外股票型ETF。與前一月相比，00757在9月定期定額交易戶數增加逾2,000戶，月增幅達到9.77%，且為連續四個月成長，彰顯投資人對00757的認同持續提升。

作為具代表性的主動式ETF，主動統一台股增長ETF雖非市面上第一檔掛牌的主動式股票型ETF，但自5月底掛牌以來，無論是股價、規模、成交量或受益人數方面，皆創下主動式股票型ETF新紀錄，包括首檔股價站上12、13、14元，首檔規模達到150、200億，首檔成交量突破20萬張，首檔受益人數超過10萬人的主動式股票型ETF等。

統一投信表示，受到中美貿易角力影響，股市短線震盪，但企業獲利穩健、聯準會寬鬆貨幣趨勢，使台股中長線有機會延續多頭行情。投資人可透過分批進場或定期定額，布局主動統一台股增長ETF，掌握台股長期成長動能。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

