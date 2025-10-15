國際主動式ETF巨擘插旗 摩根投信首檔主動ETF將上市

台灣資產管理市場再添新動能！全球領先的金融服務集團之一的摩根大通集團（JPMorgan Chase & Co.）旗下摩根資產管理（J.P. Morgan Asset Management）在台設立的摩根投信，正式插旗台灣ETF市場。其所募集發行的「摩根大美國領先科技主動式ETF」受益憑證，已於15日正式向證交所申請掛牌上市，這不僅是摩根投信在台發行的首檔ETF產品，更彰顯了國際資產管理業者對台灣資本市場的高度重視。

摩根資產管理作為全球主動式ETF的領航者，長年深耕此一領域，擁有全球頂尖的研究團隊與豐富的實務經驗。旗下摩根投信首度加入台灣ETF市場，除擴充產品線外，也為國內投資人引進國際級的資產管理服務與投資策略，象徵著台灣資本市場在開放與國際合作進程上再邁重要一步，具有指標性的深遠意義。透過摩根投信的加入，台灣ETF市場生態將更為豐富與多元，為投資人帶來更多創新的資產配置選擇。

摩根投信表示，在主動式ETF領域，摩根資產管理在海外有9年以上的管理經驗，而自今年起，台灣也正式成為摩根在全球耕耘主動式ETF的第6個市場，已具國際領先市場地位，足見台灣在ETF市場上具備龐大的發展潛力。摩根未來將持續推出更多創新的主動式投資商品，讓投資人在資產配置上有更充裕的空間，同時也讓台灣的ETF市場有更多元的發展面貌。

證交所表示，自金管會積極推動亞洲資產管理中心政策以來，已有多家國際級外資投信業者陸續加入台灣ETF市場。摩根投信此次將集團在全球市場的成功經驗帶入台灣，不僅能提升國內主動式ETF的競爭力，更為台灣資本市場的國際化立下新的里程碑。此舉預期將能吸引更多全球資產管理業者關注並深耕台灣市場，共同推動台灣成為亞洲資產管理中心的願景。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。