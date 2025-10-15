ETF 0052將進行分割作業 11月26日為新受益憑證上市買賣日
臺灣證券交易所表示，富邦投信經理的富邦科技ETF（0052）9月25日受益人大會通過該基金進行分割，富邦投信並於10月9日向證交所申請辦理分割作業。
證交所表示，該基金受益憑證單位數分割比率為7(分割後受益權單位數:分割前受益權單位數=7:1)，即投資人原如持有1個受益權單位者，於分割後將換發為持有7個受益權單位。因應分割作業，該受益憑證將於11月13日進行信用交易最後回補，自11月19日起至11月25日停止在市場買賣，自11月21日起至11月25日停止受益人名簿記載變更，並將以11月26日作為新受益憑證換發基準日、新受益憑證上市開始買賣日及舊受益憑證終止上市日。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
