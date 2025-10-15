安聯00984A ETF 聚焦分散高息、成長四亮點

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

時序步入10月中下旬密集除息期，市場氛圍持續圍繞在AI需求有望增溫、期待重要法說結果，以及中美政府再度因貿易關稅出招交手等多空消息，反覆消化，受波及的台股則在投資信心與基本面支撐下又再重返27,000點關卡；安聯投信表示，隨著股市來到新高，加上地緣政治衝突日益頻繁背景下，策略更需重視分散，並於投資組合中納入股息因子，降低波動度，至為關鍵。

安聯台灣高息成長主動式ETF基金 (00984A)經理人施政廷表示，美中政府再度出招，一度打亂沉浸在AI前景樂觀情緒的市場走勢；先前漲多的科技概念股稍早也受到市場擔憂稀土管制造成供應鏈風險明顯受到壓抑，民生物資、公用事業及美國本土從事稀土或關鍵材料的業者表現則是接棒輪動。

施政廷表示，市場在反覆消化多空雜陳消息之際，投資信心很快回穩，如今又再重返歷史高檔區；隨著台股不斷挑戰新高，評價亦來到相對高檔；就基本面而言，根據預估2026年預估企業獲利仍往上方調整；歷史經驗顯示股價跟市場預期企業獲利呈現正向關係；儘管台股評價變高、震盪也隨之變大，但通常無損多頭行情。

展望後市，施政廷表示，股市創新高之際，策略上更需重視分散，並於投資組合中納入股息因子，降低波動度；第4季投資策略可留意的亮點，一是AI供應鏈，包括：電源、散熱、PCB及記憶體等有望受惠結構性成長；二是2026出貨量翻倍，以iPhone為例其供應鏈備貨量上億台，超預期可能性高；三是傳產運動品供應鏈，世足賽題材有望從第4季起發酵；四是金融股，受惠降息環境下穩定配息來源。

施政廷表示，目前台股本益比位於歷史一倍標準差附近，本淨比來到歷史高點，評價高不見得不會漲，但是波動幅度一定會拉大，在台股長多格局下，切記把握成長與穩健並重的布局原則，其中AI代表成長，金融代表穩健產業分散配置，留意不要將全部資產集中在特定單一產業，建議在波動管理上，把握分散高波動產業、可納入配息組合等大原則，至關重要。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

