統一00988A ETF 將用三大特色布局全球創新潛力

創新是時代發展的原動力，利用創新的關鍵因子，可以掌握新世代投資樣貌。統一投信推出「專為投資未來而生」的統一全球創新主動式ETF（00988A），10月15至17日募集繳款，每股發行價10元。00988A將利用三大特色，打破創新只有顛覆式創新的傳統印象，並從全球各產業中發掘創新機會，卡位企業創新醞釀的成長潛力。

統一全球創新主動式ETF 三大特色為創新核心、動態配置、主動調整。第一個特色是創新核心，00988A將秉持「創新始於科技，但不限於科技」的精神，摒除傳統的產業劃分並鎖定六大投資主軸，包括創新軍火庫、軟實力、硬實力、資源、金融、消費創新，挖掘各領域的創新投資機會。其中，創新軍火庫指的AI基建供應鏈，為科技創新的基礎，也將是00988A最主要的投資領域。

第二個特色是動態配置，以創新型態來說，統一全球創新主動式ETF將活用顛覆式、漸進式、擴展式三種創新類型，打造金三角配置，追求超額報酬亦控制波動。選股方面，00988A將採雙引擎策略，一網打盡坐擁市場護城河的產業霸主、手握新利基成長潛力的新星企業。同時，00988A將依照不同創新類型的景氣周期及企業基本面，動態配置長、短期投資，卡位個股短線爆發力及長線趨勢成長潛力。00988A區域配置則將以美股為核心，歐股為第二大投資區域，並搭配亞股，全方位布局全球創新商機。

第三個特色是主動調整。許多企業創新的爆發力還來不及反應於財報，若單靠量化數據做投資決策，容易錯過趨勢轉折及關鍵的投資機會。統一全球創新主動式ETF將以企業基本面及產業趨勢為核心，整合資料研究與實地訪察，搶先部署創新商機。創新領域變革快速，且易受到外在總經及政策環境影響，00988A專業投研團隊也將密切關注全球政治及總經變化、市場脈動、突發性重大事件，發揮主動式投資優勢，動態調整投資組合，使創新投資更即時、更有彈性。

10月15至17日募集繳款期間，統一全球創新主動式ETF每張只要1萬元，投資人透過統一投信官網申購，還享有零手續費優惠。00988A風險報酬等級為RR4，可以為投資人資產配置提供成長機會。這檔ETF保管銀行為元大銀行，具備年配息機制。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。