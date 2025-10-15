台積法說前股價創高…ASML助攻5檔台股ETF半年績效逾5成 這檔居冠

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
ETF示意圖。圖／AI生成
台股14日開高走低收黑，但半導體設備製造商艾司摩爾（ASML）訂單表現優於預期，帶領台股多頭反攻。台股15日在護國神山台積電（2330）領軍創高激勵下，終場大漲482點，來到27,275點，逼近歷史高位。而自4月川普公布對等關稅以來已過半年，加權指數反彈約四成，而市值型ETF如元大台灣50（0050）、富邦台50（006208），近半年報酬率更接近五成。

此外，根據統計，有五檔台股原型ETF近半年含息報酬率在五成之上，分別是中信小資高價30（00894）、元大電子（0053）、富邦科技（0052）、野村臺灣新科技50（00935），以及國泰台灣科技龍頭（00881）。其中00894近半年報酬率更高達58%，成為近半年台股原型ETF報酬率冠軍。

觀察00894前十大成分股，第一名台積電權重約30%，第二名台達電（2308）則是今年以來漲勢凌厲的新千金股台達電，權重來到9.5%；第三名聯發科（2454）宣布攜手輝達（NVIDIA）推出全球最小AI超級電腦，今日股價也上漲10元，占00894權重約5.7%。此外包含網通龍頭智邦（2345）、散熱龍頭奇鋐（3017），今日也都上漲表態，前五大成分股價格都在千元以上，且是台股向上攻堅的主力，成為00894今年績效亮眼的主因。

中國信託投信表示，放眼當前盤面，AI產業的能見度依然冠絕群雄。受惠於GB300等新品開始出貨，相關供應鏈9月營收普遍優於預期，訂單能見度更一路延伸至明年。台股在評價偏高的情況下，股價波動在所難免，投資操作應更具彈性，近期盤勢修正，反提供具吸引力的切入點，是投資人逢低布局的良機。

此外台積電亮眼的9月營收，已為第3季財報與未來展望帶來樂觀預期，尤其艾司摩爾已率先公布樂觀財報，今日台股半導體設備股、2奈米概念股都大漲，預料16日台積電的法說可望捎來好消息，以台積電為首的AI相關概念股，可望持續扮演穩定台股的關鍵力量。

台股原型ETF近半年報酬率排行。經濟日報製表
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

