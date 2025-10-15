台灣價值抵禦美中衝突 0050橫掃全市場、規模突破8000億元

快訊

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導

台灣ETF熱度居高不下，首檔ETF-元大台灣50（0050）持續橫掃全市場，儘管美中貿易衝突再添波瀾，但投資人趁勢上車，13、14日台股ETF獲逾200億元淨申購，其中，元大台灣50即獲154億元買盤，占比超過七成，規模並在台積電（2330）法說會前夕率先突破8,000億大關，15日來到8,126億元新高，再創ETF全新里程碑。

今年以來，元大台灣50橫掃市場屢創佳績，證交所最新9月定期定額排行榜，0元大台灣50月增5.2萬戶，成為首檔突破50萬的ETF；最新投資人數突破159萬人，與台積電僅差1.1萬人即將超越。近日投資人逢低加碼，獲逾百億資金流入，搭配台股漲勢，近一月規模成長近千億元。

法人分析，在元大台灣50長期穩定表現下，投資人已認知三大優勢：第一，代表的市值型ETF成長性大於高股息ETF；第二，追蹤相同指數產品因規模較小而費用率較高；第三，許多傳產個股未跟上AI趨勢，再加上元大台灣50分散投資且成分股權重動態反映趨勢變化，擁有絕不錯過台股行情優勢，均吸引資金快速轉向元大台灣50。

元大台灣50規模向上突破，經理費率已低於0.1%，未來超過1兆元部分將下降至0.05%，持續有利長線存股。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

