台積電、台達電股價「噴噴噴」…0050太分散了？專家5步驟：自組0010

台積電、台達電、鴻海近期股價強勢，帶動市值型ETF績效爆發，0050、006208、00922人氣攀升。中央社
最近台積電、台達電、鴻海的股價強勢上漲，讓市值型ETF的績效銳不可擋，把高配息ETF的昔日光環掩蓋了不少，最近人氣越來越旺的市值型ETF：00922，更是股價、成交量快速成長，成為市場上的新焦點。

只不過0050、006208、00922的成份股都多達50支，會不會投資焦點太分散？銀彈不夠多給一點在台積電以外的強勢個股（例如鴻海、台達電）身上呢？

50支成份股太多

說真的，0050、006208的台積電權重已經達到62％，00922也來到42％（以前只有不到30％的權重），看似已經很集中了，但是有些市值型ETF的投資人就是不爽把錢浪費在其他持股權重不到1％的成份股身上（例如國巨、瑞昱、統一），也就是50支成份股太多啦，可不可以降到10支成份股就好？

你若是等投信發行：「成份股只有10支」的市值型ETF，可能要等到天荒地老，不如自己透過買零股的方式，自組「市值型」的投資組合，就稱它為「0010」吧！做法如下：

Step1

依序列出台股市值前十大的個股：

台積電、鴻海、台達電、聯發科、廣達、中信金、富邦金、國泰金、日月光、聯電。

Step2

調整成份股，例如你覺得：0010的成份股已經有台積電了、晶圓代工產業比重太高了，可以把聯電換成市值第11名的中華電信、或是拉進AI明星產業的緯穎進來，一切隨你，反正又不需要跟0050比績效。

Step3

自訂0010的台積電權重。如果你覺得現在的台積電占台股權重、占0050的持股權重達到62％太高了，占00922的42％權重又太低了，可以調整為：台積電占你的0010權重到50至55％。

Step4

假設你有100萬元的投資資金，就拿55萬元去買台積電的零股，其餘鴻海等9支成份股就各買5萬元的零股，投資比重就是各為5％、加總為45％、或是自行依序調整為7萬元至3萬元不等，不一定要跟0050一樣。

Step5

以後每個月再定期定額買進、增加持股，例如拿1萬元裡的5500元去買台積電零股（現在大約只能買到4股）、其他成份股買500元，但是台達電及聯發科買不到1股的話，就彈性兩個月合併再買，或是降低台積電比重、或把0010的成份股減成8個...反正一切都是可以依照自己的財力、個股喜好度、獲利遠景做出微調。

最後總結，自己訂出這種「市值型」投資組合，雖然比直接買0050等市值型ETF麻煩很多，但是卻可以把自己有限的資金高度集中在台股權重極大的個股身上，而且同樣免看盤、無腦選股，就讓自己的股票資產隨著台股市值的成長而增長，因為市值大的公司理論上都是好股票，不必花冤枉錢在權重微小的股票身上，還能完全省下ETF的內扣費用、領取到原汁原味的成份股股息喔，真的是好處多多！

◎本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

