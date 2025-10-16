快訊

年薪2百想學投資！網勸「定期定額ETF」首選從0050、0056開始

聯合新聞網／ 綜合報導
一名年薪破200萬的網友求助如何開始投資，網友一致建議：「從ETF開始」，0050、0056成為最多人點名的首選。（本報系資料庫）
投資不是一件容易的事，尤其起步又更難。一名網友在Dcard發文，他自稱30歲後年薪突破200萬元，想藉由投資讓錢滾錢，但完全沒有經驗，甚至連證券戶都未開立，因此向網友求助，希望獲得指點，對此不少人建議他「定期定額ETF」，首選0050、0056等知名標的，或甚至直接買台積電也是好選擇。

原PO表示，過去對投資毫無涉獵，僅因收入提升，希望能及早規劃未來、實現「舒服的生活」，但不知該從何下手。此番疑問立刻引起各路網友回應，多數人認為投資應從基礎商品開始，避免因短線投機而受傷。

留言中，不少網友建議新手應「定期定額」投資ETF或大型權值股，例如0050、0056或台積電，主張「台積電若倒了，台股也難倖免」。有人強調心態建立比技巧更重要，先確立長期信念與穩健投資方式，再逐步累積經驗。另有網友建議直接從開立證券戶著手，搭配閱讀理財經典書籍如《漫步華爾街》、《超級績效》，逐步養成投資觀念。

部分留言則提供更細緻的方向，有人指出ETF適合入門，能在分散風險的同時觀察市場走勢；有人推薦國內外理財YouTuber或分析師頻道，藉由影音內容快速吸收知識；另有網友則提出「先拿少量資金練習交易」，以小額試單培養操作感。

也有不同意見出現，提醒原PO應先釐清投資目的。有人直言「舒服的生活」過於模糊，退休所需金額因人而異，若沒有明確目標，資產配置難以精確。另有網友則戲謔回應「閉嘴」或調侃「年薪200萬已屌虐我的兩年收入」，顯示討論氛圍中不乏調侃與現實比較。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台積電 ETF 理財 台股 Dcard 0050元大台灣50 0056元大高股息

