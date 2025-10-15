台積電200元嫌配息少不買！老派曝「覺醒3點」：從高股息到50張006208

快訊

從我創立「老派存股」這個帳號開始，就一直在推廣「市值型ETF存股」的理念，因此今年，我也存滿了50張006208。

很多人以為我從一開始就是市值型派，其實不然。我一開始是從「高股息」起家的，在手上仍持有108張金融股。

當初的目標就是為了每月穩穩領股息，打造被動收入，但為什麼後來我會放棄高股息，轉而主攻市值型ETF呢？

不過，在講原因之前我想先問你一個問題：「你為什麼想存高股息？」是不是以下這幾個理由？

1.股價便宜、容易累積多張

2.配息穩定、能打造被動收入

3.股價波動小、較適合長期存股

我以前也這麼認為，甚至深信不疑！所以當時有人推薦我買200多元的台積電時，還覺得配的股息太少、不值得買。

現在看來，那時候的我眼光太短淺，也不理解資產成長的本質，經過這幾年的學習與實踐，我想分享我「放棄高股息」的3個原因給你。

原因一、市值型ETF長期成長性更強

與其盯著「一年配多少股息」，不如專注「如何更快累積資產」。因為從長期來看，市值型ETF的資產增長幅度（年化報酬率）遠遠勝過高股息。

首先你要知道，高股息ETF的選股邏輯是挑選殖利率最高的公司，這類ETF之所以能提供較高股息，是因為大多數成分股來自成熟企業，獲利穩定、且需要投入的資金相對少，因此公司能把更多盈餘回饋股東。

相較之下，市值型ETF的選股邏輯主要依公司市值大小，持股比例最高的多數是正處於高速成長的龍頭企業，通常具有較高的長期增長潛力，這些公司傾向將盈餘保留並投入研發和擴廠，因此配給股東的股息比例不高，但股價長期表現相對會較好。

來看數據

原因二、股息不再投入等於親手砍掉複利

很多人喜歡每月領股息的感覺，我以前也是。但說實在的，領到的錢你目前真的會花嗎？通常不會，多數人還是會再投入。如果你領出來花掉，就放棄了「複利效應」，實際報酬也會大打折。

我們接續之前例子來比較一下「股息再投入」與「股息領出花掉」的差別

很多人會說「市值型配那麼少，要怎麼退休？」我的答案是每年定期賣掉4%作為生活費，剩下繼續滾。

如果你的目標是未來的退休開銷，與其現在每年收點零用錢，不如專注讓資產長大，夠大了再來「提款」過生活。

也有人問「高股息會自動配給我，不是更好嗎？」其實這裡有個常被忽略的盲點「高股息配息（除息日）股價也會同步下調」。

你投資了100元，每半年配息給你5元，你會覺得總資產變成105元，好像賺到？但其實是帳面只剩95元，手上多了5元現金，總共還是100元而已。

當然超過2萬還要另外扣二代健保費，而且之後股價若沒漲回到原本的價位（沒填息）這5元就真的是從本金拿出來花。

原因三、高股息沒有比較抗跌

很多人以為高股息ETF波動小，抗跌性強，但實際上呢？

回顧今年4月那波關稅大跌

市值型ETF的增長速度，通常比高股息快。股息若不再投入，等於錯失資產複利力量。高股息ETF不只不抗跌，反彈速度也較慢。

我自己也發現，金融股讓我賺最多的其實不是配息，而是股價漲幅。2016年我買在低點，現在價格都已經翻倍了！

當然，若你選的是個股，那就另當別論了，有些標的確實做到「高配息+高成長」，但也要提醒你重壓單一個股風險較高，需要更多的選股功力與持續關注。

◎本文內容已獲 老派存股 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

