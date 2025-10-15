快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
外資連兩天大砍0050逾15萬張！股民卻淡定喊「跌了才好撿」，長線投資人視震盪為進場良機。中央社
台股昨日創高卻急殺收黑，外資連兩天大舉賣超元大台灣50（0050），累計賣出超過15.5萬張。儘管市場出現「外資撤退」疑慮，但股民們似乎不太買帳，紛紛在社群留言「哪裡苦？明明漲翻天」。

14日台股盤中一度衝上27,507點歷史新高，卻因美中貿易戰擴大至航運業、期指結算干擾，最終收跌130點、成交量暴增至6,831億元。外資連兩日賣超台股逾160億元，其中「0050」成最大提款對象，單日被砍56,495張，兩天合計達15.5萬張。

分析師指出，外資獲利了結壓力升溫，加上台積電接近滿足價，短線操作偏震盪。

多數投資人並未受消息影響，反而趁勢喊買：「買0050的人不就是要放久的？根本沒差吧」、「讚，撿鑽石的時候到了」、「成本低的繼續放，跌一點才好加碼」、「人棄我取，股票獲利之道」。也有人直言：「遲早回200，這價格是特價不是苦。」

也有少部分網友抱持謹慎態度或調侃風格留言：「欸嘿，被外資狙擊了吧」、「苦你老木」、「靠杯根本沒跌啊」、「空軍很苦」，有人甚至吐槽：「現在新聞都要反著看才對吧？」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台積電200元嫌配息少不買！老派曝「覺醒3點」：從高股息到50張006208

從我創立「老派存股」這個帳號開始，就一直在推廣「市值型ETF存股」的理念，因此今年，我也存滿了50張006208。 很多人以為我從一開始就是市值型派，其實不然。我一開始是從「高股息」起家的，在手上仍持有108張金融股。 當初的目標就是為了每月穩穩領股息，打造被動收入，但為什麼後來我會放棄高股息，轉而主攻市值型ETF呢？ 不過，在講原因之前我想先問你一個問題：「你為什麼想存高股息？」是不是以下這幾個理由？

0050被外資兩天大砍逾15.5萬張…很苦？眾人悠哉：人棄我取為獲利之道

台股昨日創高卻急殺收黑，外資連兩天大舉賣超元大台灣50（0050），累計賣出超過15.5萬張。儘管市場出現「外資撤退」疑慮，但股民們似乎不太買帳，紛紛在社群留言「哪裡苦？明明漲翻天」。 14日台

台股重上2萬7！直雲看好「多頭AI股」：00982A噴3%、00981A飆股全包

台股大回魂！直雲就說是多頭市場！ 昨天台股大型股和中小型股大跌，我就發文說我還是看多，並且不要去追航運，今天果然AI股果然大回魂，航運就真的大跌，就像我說的不要漲什麼去追什麼！應該要有自己的意見，不然很容易被主力玩！

0050、0056哪檔適合當退休持續提領標的？別糾結3、4還5%…重點是「這個」

0050、0056哪一個適合當成退休持續提領的標的物，4%提領率是否適當？我只想說「搞錯重點了啦！」 很多人問：「退休要不要提3%比較保守？還是4%、甚至加通膨5%會不會太冒險？」但我想問的是，

00919發錢了！新手媽媽無懼降息風險仍買進 達人：提供生活安心感是最大保障

有些投資，除了報酬率之外，能夠安心生活才更重要。明天00919就要配息了，這次有留著繼續領息的請舉手！ 每次高股息ETF配息，多少還是會遇到大大對於「領股息」的想法，我想也還是可以多分享一些案例，讓大大們思考一下。 有位網友大大說：「艾大，看完您之前的文章，我也想分享一下，我就是那種不管別人怎麼說，熱愛領股息的人，因為它讓我在剛生完孩子、沒辦法工作的這段日子多一點安心， 畢竟現在孩子剛生完，根本沒時間看盤，也沒有心力去思考股市的時候，股息還是會準時流進我的帳戶，實質拿到的錢才能在我們最需要的時候照顧自己。」

AI熱潮點燃綠電商機 綠能ETF十月來漲逾12％ 00899單日飆4.73％

隨著人工智慧技術蓬勃發展，高效能運算需求大幅攀升，資料中心耗電量急遽增加，促使市場對潔淨綠色能源的關注度大幅提升。投信業者指出，在這波AI驅動的綠能需求浪潮下，相關主題ETF成為十月以來台股原型ETF

