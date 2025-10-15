0050被外資兩天大砍逾15.5萬張…很苦？眾人悠哉：人棄我取為獲利之道

台股昨日創高卻急殺收黑，外資連兩天大舉賣超元大台灣50（0050），累計賣出超過15.5萬張。儘管市場出現「外資撤退」疑慮，但股民們似乎不太買帳，紛紛在社群留言「哪裡苦？明明漲翻天」。

14日台股盤中一度衝上27,507點歷史新高，卻因美中貿易戰擴大至航運業、期指結算干擾，最終收跌130點、成交量暴增至6,831億元。外資連兩日賣超台股逾160億元，其中「0050」成最大提款對象，單日被砍56,495張，兩天合計達15.5萬張。

分析師指出，外資獲利了結壓力升溫，加上台積電接近滿足價，短線操作偏震盪。

多數投資人並未受消息影響，反而趁勢喊買：「買0050的人不就是要放久的？根本沒差吧」、「讚，撿鑽石的時候到了」、「成本低的繼續放，跌一點才好加碼」、「人棄我取，股票獲利之道」。也有人直言：「遲早回200，這價格是特價不是苦。」

也有少部分網友抱持謹慎態度或調侃風格留言：「欸嘿，被外資狙擊了吧」、「苦你老木」、「靠杯根本沒跌啊」、「空軍很苦」，有人甚至吐槽：「現在新聞都要反著看才對吧？」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。