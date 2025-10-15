快訊

陸國台辦跟風引用神曲《沒出息》 酸民進黨賣台讓產業「連滾帶爬」

《百萬會員召集令》快報！參加人數已突破30萬 宏佳騰電車解鎖在即

MLB／山本由伸111球9局完投！日本第一人 道奇國聯冠軍賽二連勝

台股重上2萬7！直雲看好「多頭AI股」：00982A噴3%、00981A飆股全包

聯合新聞網／ 直雲的投資筆記
台股重回2萬7大關。記者曾原信／攝影
台股重回2萬7大關。記者曾原信／攝影

台股大回魂！直雲就說是多頭市場！

昨天台股大型股和中小型股大跌，我就發文說我還是看多，並且不要去追航運，今天果然AI股果然大回魂，航運就真的大跌，就像我說的不要漲什麼去追什麼！應該要有自己的意見，不然很容易被主力玩。

今天很多AI股票表現地相當不錯，像是台達電和奇鋐也表現地相當好，我們其他股票就還是續抱，完全不用擔心，現在就是降息循環的多頭。

00982A今天更是狂噴了3%以上，我還是非常地看好主動式ETF像是00981A和00982A，這兩檔可以抱很久很久，因為經理人會看現在夯什麼就幫你選飆股，所以才可以今天大漲3%。

投資不要看什麼均線，不然昨天看線又會翻空，然後今天站上去又會翻多，整天在那邊翻來翻去，你的績效和證交稅手續費都被吃光光，整個多頭都沒有賺錢，永遠不要看均線！

從昨天盤後的資訊看來昨天大跌是因為大戶（看融資）擔心外資今天會拉低結算，所以昨天狂賣股票，結果昨天盤後數據出來外資還補空單，所以大戶也趕緊回補部位，所以今天台股才會又漲回來。

目前我還是看好AI股，不要什麼紅就跑去做什麼！抱好優質股票才重要。

◎本文內容已獲 直雲的投資筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

相關新聞

台股重上2萬7！直雲看好「多頭AI股」：00982A噴3%、00981A飆股全包

台股大回魂！直雲就說是多頭市場！ 昨天台股大型股和中小型股大跌，我就發文說我還是看多，並且不要去追航運，今天果然AI股果然大回魂，航運就真的大跌，就像我說的不要漲什麼去追什麼！應該要有自己的意見，不然很容易被主力玩！

0050、0056哪檔適合當退休持續提領標的？別糾結3、4還5%…重點是「這個」

0050、0056哪一個適合當成退休持續提領的標的物，4%提領率是否適當？我只想說「搞錯重點了啦！」 很多人問：「退休要不要提3%比較保守？還是4%、甚至加通膨5%會不會太冒險？」但我想問的是，

297萬人今早被錢香醒 11檔台股 ETF 發股利161億元

297萬位受益人15日一早被錢香醒，今日是11檔台股ETF股利發放高峰日，預計發放161.7億元現金股利。

00919發錢了！新手媽媽無懼降息風險仍買進 達人：提供生活安心感是最大保障

有些投資，除了報酬率之外，能夠安心生活才更重要。明天00919就要配息了，這次有留著繼續領息的請舉手！ 每次高股息ETF配息，多少還是會遇到大大對於「領股息」的想法，我想也還是可以多分享一些案例，讓大大們思考一下。 有位網友大大說：「艾大，看完您之前的文章，我也想分享一下，我就是那種不管別人怎麼說，熱愛領股息的人，因為它讓我在剛生完孩子、沒辦法工作的這段日子多一點安心， 畢竟現在孩子剛生完，根本沒時間看盤，也沒有心力去思考股市的時候，股息還是會準時流進我的帳戶，實質拿到的錢才能在我們最需要的時候照顧自己。」

AI熱潮點燃綠電商機 綠能ETF十月來漲逾12％ 00899單日飆4.73％

隨著人工智慧技術蓬勃發展，高效能運算需求大幅攀升，資料中心耗電量急遽增加，促使市場對潔淨綠色能源的關注度大幅提升。投信業者指出，在這波AI驅動的綠能需求浪潮下，相關主題ETF成為十月以來台股原型ETF

多檔債券 ETF 今發息！美中交鋒下國泰投信點名2大 ETF 表現機會到

10月15日快刷存摺有好消息！有超過40檔ETF股息入帳、其中超過半數是債券型ETF，包括國泰投信旗下兩檔受投資人追捧的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。