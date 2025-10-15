台股重上2萬7！直雲看好「多頭AI股」：00982A噴3%、00981A飆股全包

台股大回魂！直雲就說是多頭市場！

昨天台股大型股和中小型股大跌，我就發文說我還是看多，並且不要去追航運，今天果然AI股果然大回魂，航運就真的大跌，就像我說的不要漲什麼去追什麼！應該要有自己的意見，不然很容易被主力玩。

今天很多AI股票表現地相當不錯，像是台達電和奇鋐也表現地相當好，我們其他股票就還是續抱，完全不用擔心，現在就是降息循環的多頭。

00982A今天更是狂噴了3%以上，我還是非常地看好主動式ETF像是00981A和00982A，這兩檔可以抱很久很久，因為經理人會看現在夯什麼就幫你選飆股，所以才可以今天大漲3%。

投資不要看什麼均線，不然昨天看線又會翻空，然後今天站上去又會翻多，整天在那邊翻來翻去，你的績效和證交稅手續費都被吃光光，整個多頭都沒有賺錢，永遠不要看均線！

從昨天盤後的資訊看來昨天大跌是因為大戶（看融資）擔心外資今天會拉低結算，所以昨天狂賣股票，結果昨天盤後數據出來外資還補空單，所以大戶也趕緊回補部位，所以今天台股才會又漲回來。

目前我還是看好AI股，不要什麼紅就跑去做什麼！抱好優質股票才重要。

