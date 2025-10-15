AI 浪潮帶動綠能需求爆發 10月以來 ETF 績效前十強出爐

受惠AI技術快速發展，對高算力、高效能運算的需求日益提升，數據中心的龐大能耗問題隨之浮現，使提供穩定、可持續能源的潔淨綠色能源題材受到市場的高度追捧。法人分析，在此趨勢下，相關主題ETF表現尤為亮眼，成為10月以來台股原型ETF績效榜單上的最大贏家。

據統計，在不計入槓桿型ETF，10月以來績效表現最佳的原型ETF前十名榜單揭曉。其中，兩檔與潔淨綠色能源相關的ETF表現突出，分別為FT潔淨能源（00899）、富邦ESG綠色電力（00920），展現出驚人的續航力，雙雙勝過以半導體為主題的ETF。

FT潔淨能源以10月以來12.41％的漲幅，居於原型ETF績效表現第二名，僅次於國泰數位支付服務（00909）的13.02％。值得注意的是，00899在10月14日表現特別強勁，昨日跳空大漲4.73％；此波漲勢主要受其追蹤的海外潔淨能源相關成分股強勁表現所帶動。

00899本周以來（至10月14日），繳出亮眼的3.75％漲幅。對於一般投資人而言，00899當前市價相對親民，買入一張僅需不到新台幣2萬元就能輕鬆持有全球潔淨能源的投資機會。

法人分析，隨著AI算力需求持續攀升，資料中心用電激增，國際科技巨頭正加速佈局綠能以打造永續AI基礎設施。這股「綠色AI」浪潮，正悄悄重塑全球能源市場的版圖，也揭示了在淨零排放與科技發展雙重驅動下，潔淨能源產業的長期投資潛力，投資人可透過相關ETF，參與這場由AI推動的能源轉型新時代。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。