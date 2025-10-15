0050、0056哪檔適合當退休持續提領標的？別糾結3、4還5%…重點是「這個」

0050、0056哪一個適合當成退休持續提領的標的物，4%提領率是否適當？我只想說「搞錯重點了啦！」

很多人問：「退休要不要提3%比較保守？還是4%、甚至加通膨5%會不會太冒險？」但我想問的是，你到底在想什麼？你真的有搞清楚問題背後真正的問題嗎？

先說一個殘酷的真相：提領率不是什麼神聖數字，並不是超過4%就會爆炸；真正核心問題並非「每年領幾%」而是你的投資組合增長率是否超過提領率。

資產報酬率3%，年年提4%，當然會慢慢見底... 如果你選擇的資產組合策略，能讓資產平均年化報酬率來到6%、甚至7%，那你就算提領5%、6%，資產反而會越領越多！

而很多人在討論的0050、0056

0050：年化報酬率10.26% (2004~2025.10) 0056：年化報酬率7.28% (2008~2025.10)

兩者年化績效都超越4%水準，不論是哪一檔提領率4%，不僅不會越領越小，還會隨著時間持續增長。當然兩者的風險波動是不一樣的，這是投資人要自己考慮的問題。

而這也就是為什麼有些人領一領，帳戶裡的錢反而比退休當年還多！因為他們的投資組合不只是「穩定」，而是「會長大」的真相（增長率 > 提領率）

所以與其把時間花在斤斤計較那個4%、3.5%、還是加不加通膨，不如認真思考：你的資產組合有成長性嗎？你選的ETF、標的、策略，是為了提領而設計的嗎？

用錯方法再保守都沒用，方法對了，提領5%也不心虛。

◎本文內容已獲 股魚 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。