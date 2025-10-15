快訊

0050、0056哪檔適合當退休持續提領標的？別糾結3、4還5%…重點是「這個」

聯合新聞網／ 股魚
當資產組合年化大於提領率，帳戶可能比退休當年還多。0050、0056的歷史年化各為10.26%、7.28%。（本報系資料庫）
0050、0056哪一個適合當成退休持續提領的標的物，4%提領率是否適當？我只想說「搞錯重點了啦！」

很多人問：「退休要不要提3%比較保守？還是4%、甚至加通膨5%會不會太冒險？」但我想問的是，你到底在想什麼？你真的有搞清楚問題背後真正的問題嗎？

先說一個殘酷的真相：提領率不是什麼神聖數字，並不是超過4%就會爆炸；真正核心問題並非「每年領幾%」而是你的投資組合增長率是否超過提領率。

資產報酬率3%，年年提4%，當然會慢慢見底...

如果你選擇的資產組合策略，能讓資產平均年化報酬率來到6%、甚至7%，那你就算提領5%、6%，資產反而會越領越多！

而很多人在討論的0050、0056

0050：年化報酬率10.26% (2004~2025.10)

0056：年化報酬率7.28% (2008~2025.10)

兩者年化績效都超越4%水準，不論是哪一檔提領率4%，不僅不會越領越小，還會隨著時間持續增長。當然兩者的風險波動是不一樣的，這是投資人要自己考慮的問題。

而這也就是為什麼有些人領一領，帳戶裡的錢反而比退休當年還多！因為他們的投資組合不只是「穩定」，而是「會長大」的真相（增長率 > 提領率）

所以與其把時間花在斤斤計較那個4%、3.5%、還是加不加通膨，不如認真思考：你的資產組合有成長性嗎？你選的ETF、標的、策略，是為了提領而設計的嗎？

用錯方法再保守都沒用，方法對了，提領5%也不心虛。

◎本文內容已獲 股魚 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 0056元大高股息 ETF

相關新聞

台股重上2萬7！直雲看好「多頭AI股」：00982A噴3%、00981A飆股全包

台股大回魂！直雲就說是多頭市場！ 昨天台股大型股和中小型股大跌，我就發文說我還是看多，並且不要去追航運，今天果然AI股果然大回魂，航運就真的大跌，就像我說的不要漲什麼去追什麼！應該要有自己的意見，不然很容易被主力玩！

0050、0056哪檔適合當退休持續提領標的？別糾結3、4還5%…重點是「這個」

0050、0056哪一個適合當成退休持續提領的標的物，4%提領率是否適當？我只想說「搞錯重點了啦！」 很多人問：「退休要不要提3%比較保守？還是4%、甚至加通膨5%會不會太冒險？」但我想問的是，

297萬人今早被錢香醒 11檔台股 ETF 發股利161億元

297萬位受益人15日一早被錢香醒，今日是11檔台股ETF股利發放高峰日，預計發放161.7億元現金股利。

00919發錢了！新手媽媽無懼降息風險仍買進 達人：提供生活安心感是最大保障

有些投資，除了報酬率之外，能夠安心生活才更重要。明天00919就要配息了，這次有留著繼續領息的請舉手！ 每次高股息ETF配息，多少還是會遇到大大對於「領股息」的想法，我想也還是可以多分享一些案例，讓大大們思考一下。 有位網友大大說：「艾大，看完您之前的文章，我也想分享一下，我就是那種不管別人怎麼說，熱愛領股息的人，因為它讓我在剛生完孩子、沒辦法工作的這段日子多一點安心， 畢竟現在孩子剛生完，根本沒時間看盤，也沒有心力去思考股市的時候，股息還是會準時流進我的帳戶，實質拿到的錢才能在我們最需要的時候照顧自己。」

AI熱潮點燃綠電商機 綠能ETF十月來漲逾12％ 00899單日飆4.73％

隨著人工智慧技術蓬勃發展，高效能運算需求大幅攀升，資料中心耗電量急遽增加，促使市場對潔淨綠色能源的關注度大幅提升。投信業者指出，在這波AI驅動的綠能需求浪潮下，相關主題ETF成為十月以來台股原型ETF

多檔債券 ETF 今發息！美中交鋒下國泰投信點名2大 ETF 表現機會到

10月15日快刷存摺有好消息！有超過40檔ETF股息入帳、其中超過半數是債券型ETF，包括國泰投信旗下兩檔受投資人追捧的...

