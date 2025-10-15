00919發錢了！新手媽媽無懼降息風險仍買進 達人：提供生活安心感是最大保障

＊原文時間10月14日

有些投資，除了報酬率之外，能夠安心生活才更重要。明天00919就要配息了，這次有留著繼續領息的請舉手！

每次高股息ETF配息，多少還是會遇到大大對於「領股息」的想法，我想也還是可以多分享一些案例，讓大大們思考一下。

有位網友大大說：「艾大，看完您之前的文章，我也想分享一下，我就是那種不管別人怎麼說，熱愛領股息的人，因為它讓我在剛生完孩子、沒辦法工作的這段日子多一點安心，

畢竟現在孩子剛生完，根本沒時間看盤，也沒有心力去思考股市的時候，股息還是會準時流進我的帳戶，實質拿到的錢才能在我們最需要的時候照顧自己。」

這位大大是剛生完小孩的新手媽媽，懷孕前是快節奏的上班族，每天在通勤或是午餐時間還能一邊滑手機看盤，只是孩子出生以後，進入人生的下一個階段，很多事情也被迫改變，白天餵奶、晚上哄睡、再餵、再哄，睡眠片段及日常時間碎裂，唯一穩定的只有月子餐和尿布花費。

雖然她的先生和她一樣都很努力，但房貸、車貸還有一轉眼就被奶粉、尿布和醫療費用吃光的生活費，其實壓力還是不小，所以這時候她需要的會是計算最高報酬率的商品嗎？或是還要再去思考如何賣出股票，領多少生活費出來？

我覺得她說到的一個重點是，其實這樣的生活，幾乎沒有心力再去管股市或是計算那些，但以前投入累積下的高股息ETF或是金融股，這些自動流入的現金流是真的能幫助到他們的生活，只要看到入帳通知，心裡就會有安定的踏實感。

所以其實人生最疲憊、最沒有安全感的階段，投資就不會像是還年輕的時候想著「一夜致富」，這時候想的是幫忙減輕生活的負擔。

我們很多時候可能太容易被數字牽著走，漲了想追、跌了想跑、配少了就覺得虧，但當真的走過人生的低谷，就會發現「穩定」這件事，本身才是一種幸福。

所以我覺得不要小看「平凡」的投資，真正能陪我們走久的是那些在妳無法前進的時候，依然默默撐著生活的選擇，反而不是報酬率最漂亮的的投資喔。

◎本文內容已獲 張紫凌 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。