AI熱潮點燃綠電商機 綠能ETF十月來漲逾12％ 00899單日飆4.73％

隨著人工智慧技術蓬勃發展，高效能運算需求大幅攀升，資料中心耗電量急遽增加，促使市場對潔淨綠色能源的關注度大幅提升。投信業者指出，在這波AI驅動的綠能需求浪潮下，相關主題ETF成為十月以來台股原型ETF績效榜的最大亮點。

根據最新統計，十月以來表現最佳的原型ETF前十強名單出爐，其中潔淨綠色能源相關ETF表現格外突出。FT潔淨能源（00899）以12.41%的漲幅位居第二，富邦ESG綠色電力（00920）也以7.93%的漲幅擠進前十，兩檔綠能ETF的表現甚至超越半導體主題ETF。

國泰數位支付服務（00909）以13.02%的漲幅暫居榜首，但FT潔淨能源緊追在後。值得關注的是，00899在14日表現強勁，單日跳空大漲4.73%，主要受惠於追蹤的海外潔淨能源成分股表現亮眼。

從本周表現來看（截至14日），00899繳出3.75%的漲幅。以目前市價計算，投資人僅需不到2萬元即可買進一張，輕鬆參與全球潔淨能源投資機會。

法人分析，AI算力需求持續成長，資料中心用電量暴增，國際科技大廠紛紛加速布局綠能，打造永續AI基礎建設。這股「綠色AI」趨勢正重新定義全球能源市場格局，在淨零排放目標與科技發展雙重推動下，潔淨能源產業展現長期投資價值，投資人可透過相關ETF掌握這波AI推動的能源轉型商機。

10月以來績效最亮眼ETF排名

代號 ETF 10/14收盤(元) 本周以來漲幅(%) 10月以來漲幅(%) 00909 國泰數位支付服務 48.60 -2.02 13.02 00899 FT潔淨能源 19.93 3.75 12.41 00885 富邦越南 18.04 6.43 12.12 00738U 期元大道瓊白銀 43.58 8.33 10.83 00910 第一金太空衛星 43.42 -3.92 8.58 00920 富邦ESG綠色電力 17.15 1.36 7.93 00635U 期元大S&P黃金 45.12 3.37 7.68 00898 國泰基因免疫革命 7.16 -2.32 7.67 00911 兆豐洲際半導體 30.38 -2.28 6.86 00830 國泰費城半導體 53.05 -2.03 6.53

資料來源： CMoney 註：統計至 10/14日

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。