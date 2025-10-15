AI熱潮點燃綠電商機 綠能ETF十月來漲逾12％ 00899單日飆4.73％

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
AI算力帶動綠能需求爆發，FT潔淨能源（00899）10月以來漲幅達12.41%，僅次於國泰00909，成為ETF績效榜最亮眼焦點；法人看好「綠色AI」浪潮推升潔淨能源長期投資價值。中央社
隨著人工智慧技術蓬勃發展，高效能運算需求大幅攀升，資料中心耗電量急遽增加，促使市場對潔淨綠色能源的關注度大幅提升。投信業者指出，在這波AI驅動的綠能需求浪潮下，相關主題ETF成為十月以來台股原型ETF績效榜的最大亮點。

根據最新統計，十月以來表現最佳的原型ETF前十強名單出爐，其中潔淨綠色能源相關ETF表現格外突出。FT潔淨能源（00899）以12.41%的漲幅位居第二，富邦ESG綠色電力（00920）也以7.93%的漲幅擠進前十，兩檔綠能ETF的表現甚至超越半導體主題ETF。

國泰數位支付服務（00909）以13.02%的漲幅暫居榜首，但FT潔淨能源緊追在後。值得關注的是，00899在14日表現強勁，單日跳空大漲4.73%，主要受惠於追蹤的海外潔淨能源成分股表現亮眼。

從本周表現來看（截至14日），00899繳出3.75%的漲幅。以目前市價計算，投資人僅需不到2萬元即可買進一張，輕鬆參與全球潔淨能源投資機會。

法人分析，AI算力需求持續成長，資料中心用電量暴增，國際科技大廠紛紛加速布局綠能，打造永續AI基礎建設。這股「綠色AI」趨勢正重新定義全球能源市場格局，在淨零排放目標與科技發展雙重推動下，潔淨能源產業展現長期投資價值，投資人可透過相關ETF掌握這波AI推動的能源轉型商機。

受惠AI技術快速發展，對高算力、高效能運算的需求日益提升，數據中心的龐大能耗問題隨之浮現，使提供穩定、可持續能源的潔淨綠色能源題材受到市場的高度追捧。法人分析，在此趨勢下，相關主題ETF表現尤為亮眼，成為10月以來台股原型ETF績效榜單上的最大贏家。

據統計，在不計入槓桿型ETF，10月以來績效表現最佳的原型ETF前十名榜單揭曉。其中，兩檔與潔淨綠色能源相關的ETF表現突出，分別為FT潔淨能源（00899）、富邦ESG綠色電力（00920），展現出驚人的續航力，雙雙勝過以半導體為主題的ETF。

FT潔淨能源以10月以來12.41％的漲幅，居於原型ETF績效表現第二名，僅次於國泰數位支付服務（00909）的13.02％。值得注意的是，00899在10月14日表現特別強勁，昨日跳空大漲4.73％；此波漲勢主要受其追蹤的海外潔淨能源相關成分股強勁表現所帶動。

00899本周以來（至10月14日），繳出亮眼的3.75％漲幅。對於一般投資人而言，00899當前市價相對親民，買入一張僅需不到新台幣2萬元就能輕鬆持有全球潔淨能源的投資機會。

法人分析，隨著AI算力需求持續攀升，資料中心用電激增，國際科技巨頭正加速佈局綠能以打造永續AI基礎設施。這股「綠色AI」浪潮，正悄悄重塑全球能源市場的版圖，也揭示了在淨零排放與科技發展雙重驅動下，潔淨能源產業的長期投資潛力，投資人可透過相關ETF，參與這場由AI推動的能源轉型新時代。

10月以來績效最亮眼ETF排名

代號ETF10/14收盤(元)本周以來漲幅(%)10月以來漲幅(%)
00909國泰數位支付服務48.60-2.0213.02
00899FT潔淨能源19.933.7512.41
00885富邦越南18.046.4312.12
00738U期元大道瓊白銀43.588.3310.83
00910第一金太空衛星43.42-3.928.58
00920富邦ESG綠色電力17.151.367.93
00635U期元大S&P黃金45.123.377.68
00898國泰基因免疫革命7.16-2.327.67
00911兆豐洲際半導體30.38-2.286.86
00830國泰費城半導體53.05-2.036.53

資料來源：CMoney　　註：統計至10/14日

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

