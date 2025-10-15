快訊

多檔債券 ETF 今發息！美中交鋒下國泰投信點名2大 ETF 表現機會到

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導

10月15日快刷存摺有好消息！有超過40檔ETF股息入帳、其中超過半數是債券型ETF，包括國泰投信旗下兩檔受投資人追捧的熱門ETF，分別是規模新台幣2,045億元的國泰20年美債（00687B），以及有每月配息機制，備受投資人青睞，成立不到2年，規模已有867億元的國泰10Y+金融債（00933B），合計將發出超過逾新台幣25億元的股息，共有37萬人受惠，為投資人增添存股小確幸。

9日中國商務部宣布將加強稀土管控，以維護國家安全與利益，美國總統川普隨即威脅11月起將對中國加徵100%新關稅，並擴大關鍵軟體出口管制，全球市場陷入恐慌；但13日美股上演戲劇性反彈，中美雙方皆放緩態度，致力消弭上周加深的貿易摩擦。

國泰投信表示，目前市場持續動盪、短期不確定性升溫，建議投資人留意既有資產配置。由於震盪期間債息有望為資產提供下檔保護，當市場不確定性越高，在挑選標的時，更要重視違約風險，目前10年期公債殖利率回落至4.06%，因殖利率與債價呈反向關係，美債、投等債的受惠力度相對較大，此時會是比較優先布局的選擇。

國泰20年美債經理人陳思翰表示，美中貿易衝突議題再升溫，市場避險情緒迅速升高，推動避險買盤湧入美國公債市場，美債殖利率全面走低。美中貿易緊張局勢升級加上日前多項美國關鍵數據的支持，進一步強化聯準會在10月降息的可能。

儘管目前通膨預期仍偏高，但在勞動市場疲弱及關稅威脅加劇的背景下，聯準會延續降息循環機會提升，由於長天期債券對利率較敏感，00687B的交易量亦出現顯著增長，10月（10/01~10/14）日平均交易量為3.4萬張，與前月同期（09/01~09/12）相比平均增加逾4,800張，顯見交投熱絡，獲投資人青睞。

國泰10Y+金融債經理人鄭凱允則提到，根據日前川普公布持有投等債的申報列表，集中以大型企業為主，並聚焦金融機構，包括高盛集團、美國銀行、花旗集團及摩根大通等金融巨頭，與台積電在今年第1季至第3季期間持續加碼買進的金融債發行人雷同，也皆是00933B成分債發行人，透過00933B便可與大戶一同布局，基金聚焦金融巨頭債，涵蓋國家有美國、英國、日本等，更能降低單一國家風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00919發錢了！新手媽媽無懼降息風險仍買進 達人：提供生活安心感是最大保障

有些投資，除了報酬率之外，能夠安心生活才更重要。明天00919就要配息了，這次有留著繼續領息的請舉手！ 每次高股息ETF配息，多少還是會遇到大大對於「領股息」的想法，我想也還是可以多分享一些案例，讓大大們思考一下。 有位網友大大說：「艾大，看完您之前的文章，我也想分享一下，我就是那種不管別人怎麼說，熱愛領股息的人，因為它讓我在剛生完孩子、沒辦法工作的這段日子多一點安心， 畢竟現在孩子剛生完，根本沒時間看盤，也沒有心力去思考股市的時候，股息還是會準時流進我的帳戶，實質拿到的錢才能在我們最需要的時候照顧自己。」

AI熱潮點燃綠電商機 綠能ETF十月來漲逾12％ 00899單日飆4.73％

隨著人工智慧技術蓬勃發展，高效能運算需求大幅攀升，資料中心耗電量急遽增加，促使市場對潔淨綠色能源的關注度大幅提升。投信業者指出，在這波AI驅動的綠能需求浪潮下，相關主題ETF成為十月以來台股原型ETF

297萬人今早被錢香醒 11檔台股 ETF 發股利161億元

297萬位受益人15日一早被錢香醒，今日是11檔台股ETF股利發放高峰日，預計發放161.7億元現金股利。

存股族你押對寶了？00981A季績效24％…打趴市值型、高股息ETF

「最紅的，不一定最賺」！存股族除了每個月關注證交所公布的定期定額交易戶數排行榜以外，從榜單裡淘金更是重要課題。根據證交所9月定期定額交易戶數前20大統計表，主動統一台股增長（00981A）首度入榜就空

台達電（2308）破千能追或科技ETF？兩派意見：買00935、也有喊「台X電都能打」

台達電（2308）股價突破千金後，投資人熱議是否該追進或改布局科技型ETF。原PO提到，今年台股漲勢幾乎靠台達電撐場，如今股價創高、再收992元，想詢問大家「要趁千元下方買進，還是改買ETF如0093

