存股族你押對寶了？00981A季績效24％…打趴市值型、高股息ETF

聯合新聞網／ 綜合報導
00981A首度進榜就空降第16名，成為唯一入列的主動式ETF，近三月漲幅高達24.02%，超車市值型與高息ETF。中央社
「最紅的，不一定最賺」！存股族除了每個月關注證交所公布的定期定額交易戶數排行榜以外，從榜單裡淘金更是重要課題。根據證交所9月定期定額交易戶數前20大統計表，主動統一台股增長（00981A）首度入榜就空降第16名，而且是唯一主動式ETF進榜。進一步比較這20檔ETF季績效，統一00981A股價三個月漲幅高達24.02%，排名第一名，全面輾壓市值型ETF、高息ETF，顯示強勁的實績是吸金的動力。

統一00981A目前穩坐主動式台股ETF股王、規模王、受益人人氣王寶座，如今再加掛一個「定期定額新人王」的新頭銜。統一00981A這些王者光環的背後就是取決於高超的操盤成績。

定期定額族最愛的20檔ETF中，僅有統一00981A屬於主動操作，卻以最高報酬率拔得頭籌。觀察市值型ETF代表：0050、006208，雖有高人氣，但三個月績效約19%，遠低於統一00981A的24%。統一00981A績效也打敗科技型ETF如00881。

而過去存股族最愛的高息ETF，00929、0056，股價三個月漲幅只有「個位數」；在台股這三個月迭創新高之際，狂打高配息率的00919甚至還負報酬，因此讓00919定額定額戶數一個月大減2,356戶。

ETF投資專家表示，「高配息不代表高報酬」，市場熱愛的月月配、季季配反而漲不動，逐漸跌落神壇。真正能為投資人創造報酬的，是能掌握趨勢輪動。而主動式ETF擁有法人研究能力與操盤實力，以戰勝大盤、賺取超額報酬為目標，也就是說，足以與市值型ETF正面對決。只要選對標的，主動式ETF這種「新兵」的價位、結合「猛將」的戰力，很適合定期定額族長線持有。

定期定額族最愛的20檔ETF季績效比較表

資料來源：證交所9月定期定額交易戶數統計表、CMoney。績效截至2025/9/30。聯合新聞網／製表
資料來源：證交所9月定期定額交易戶數統計表、CMoney。績效截至2025/9/30。聯合新聞網／製表

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

