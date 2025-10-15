台達電（2308）破千能追或科技ETF？兩派意見：買00935、也有喊「台X電都能打」

台達電（2308）股價突破千金後，投資人熱議是否該追進或改布局科技型ETF。原PO提到，今年台股漲勢幾乎靠台達電撐場，如今股價創高、再收992元，想詢問大家「要趁千元下方買進，還是改買ETF如00935、00881？」引發討論區全面開戰。

原PO指出，00935與00881分別持有台達電約10.97%與8.7%，而其他科技ETF（如00891、00892）不僅績效不佳，台達電也未入列。他坦言，目前正猶豫該單押個股，還是透過ETF間接布局。此文引來大批網友留言，從台達電基本面、本益比、到ETF策略，各方見解分歧。

支持持續看多的網友說「台達持續在成長欸」、「00935股價一路漲到27元」、「00935低調強，今年有望上30」。也有人信心喊話「台達電要噴到2000」、「勞動基金第四大持股，不用怕」、「問就是台達電歐印」，甚至有人笑說「台X電都很能打，台光電、台汽電也不錯」。

但也有不少網友提醒風險，指出「本益比太高，重視基本面的要三思」、「外資賣台達電賣得很高興」、「追高要有賠錢準備」。有人語帶嘲諷：「200多時不講，現在才討論，韭菜啊」、「我480賣飛哭啊」、「你這問題代表抱不住，性格不適合追高」。還有人建議「買ETF比較安心」、「0052就好，很均衡」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。