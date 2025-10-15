快訊

風災後3個月2000噸「光電廢棄物」還在清！90天追蹤調查處理亂象

297萬人今早被錢香醒！11檔台股ETF發股利161億元

聽新聞
0:00 / 0:00

297萬人今早被錢香醒 11檔台股 ETF 發股利161億元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
10月15日發放股利高峰日的11檔台股ETF。( 資料來源︰CMoney、投信官網)
10月15日發放股利高峰日的11檔台股ETF。( 資料來源︰CMoney、投信官網)

297萬位受益人15日一早被錢香醒，今日是11檔台股ETF股利發放高峰日，預計發放161.7億元現金股利。

今日發放股利的11檔台股ETF包括群益台灣精選高息（00919）、元大台灣高息低波（00713）、大華優利高填息30（00918）、復華台灣科技優息（00929）、凱基優選高股息30（00915）、野村臺灣新科技50（00935）、中信綠能及電動車（00896）、中信成長高股息（00934）、第一金工業30（00728）、凱基台灣AI50（00952）及野村趨勢動能高息（00944）。其中以年化配息率10.19%最高的00919一次可拿到7887元最多，預計有逾133萬位受益人加薪最有感。

群益投信ETF研究團隊表示，全球金融市場變化瞬息萬千，要能抵禦台股市場的波動度，建議配置中要有高息ETF，因為在面臨市場波動時，高息資產具備易漲抗跌的特性，可為投資組合帶來平衡風險效益，台股高息ETF有股息、又有潛在的價差空間可期，除了適合長期投資外，更是愛好存股領息的存股族投資人，參與台股投資的好選擇。

群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，投資高股息ETF有兩大重點：張數、成本。想要累積張數就要靠長期不懈的定期定額買進，不要小看定期定額的威力，如果一個月買進1張，一年可以買進12張，另外股息再投入，只要堅持下去，複利的威力會讓持有張數越來越多。

台股後市來看，應著重企業長期競爭優勢的重點，大盤融資金額已逐步回升至2800億水準，預期融資金額回到3000億時，盤面波動將開始加大，現階段宜採取穩健持股布局，不過台股後市不看淡，降息循環啟動，金融股預期可受惠投資收益回升及Fed降息壓低壽險業避險成本，投資人可續抱台股高股息ETF。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

高股息 台股 ETF

延伸閱讀

AI 永動機 野村投信：第4季留意這些族群買點

台股多頭信心又遭衝擊 指數開高殺低震盪743點…短線盯台積法說

十檔台股ETF逆勢收紅 高股息、高含「金」量商品 震盪中表現亮眼

11檔發股息 161億活水來了

相關新聞

存股族你押對寶了？00981A季績效24％…打趴市值型、高股息ETF

「最紅的，不一定最賺」！存股族除了每個月關注證交所公布的定期定額交易戶數排行榜以外，從榜單裡淘金更是重要課題。根據證交所9月定期定額交易戶數前20大統計表，主動統一台股增長（00981A）首度入榜就空

台達電（2308）破千能追或科技ETF？兩派意見：買00935、也有喊「台X電都能打」

台達電（2308）股價突破千金後，投資人熱議是否該追進或改布局科技型ETF。原PO提到，今年台股漲勢幾乎靠台達電撐場，如今股價創高、再收992元，想詢問大家「要趁千元下方買進，還是改買ETF如0093

297萬人今早被錢香醒 11檔台股 ETF 發股利161億元

297萬位受益人15日一早被錢香醒，今日是11檔台股ETF股利發放高峰日，預計發放161.7億元現金股利。

富邦 ETF 三檔齊發 主動債 ETF 搶進證交所上市

臺灣證券交易所為發展台灣成為亞洲資產管理中心，積極推動ETF商品多元發展，持續吸引國內、外資產管理機構參與發行多檔主動式...

中美交鋒 國泰投信點名兩大 ETF：表現機會到

10月15日有超過40檔ETF股息入帳、其中超過半數是債券型ETF，包括國泰投信旗下兩檔受投資人追捧的熱門ETF，分別是...

富邦兩檔主動式ETF 上市

為發展台灣成為亞洲資產管理中心，臺灣證券交易所積極推動ETF商品多元發展，持續吸引國內、外資產管理機構參與發行多檔主動式...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。