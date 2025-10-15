富邦 ETF 三檔齊發 主動債 ETF 搶進證交所上市

臺灣證券交易所為發展台灣成為亞洲資產管理中心，積極推動ETF商品多元發展，持續吸引國內、外資產管理機構參與發行多檔主動式ETF及被動式平衡型ETF。富邦投信首次在台發行兩檔主動式ETF－主動富邦動態入息（00982D）及主動富邦複合收益（00983D）10月14日於證交所掛牌上市。響應永續投資的被動式ETF富邦台灣淨零轉型ESG 50（009809）亦於同日上市，為台灣ETF市場再添新動能，也象徵台灣不斷朝向亞洲資產管理中心的目標前進。

證交所董事長林修銘在掛牌典禮開場致詞表示，富邦投信深耕台灣 ETF 市場近20年，總資產管理規模已突破新台幣1兆元大關，在資產管理領域的專業與實力備受市場肯定。這次是證交所首度且同時迎接兩檔主動債ETF掛牌上市，這不僅是富邦投信在ETF產品創新上的一大步，也為台灣資本市場注入新的活力，更為投資人帶來全新的投資選擇。

富邦投信董事長黃昭棠表示，富邦投信上市掛牌的主動債ETF創下三個第一，包含主動債ETF首次於證交所掛牌上市、主動式ETF與被動式ETF首次同時掛牌，以及首次有投信同時發行兩檔主動債ETF。富邦投信致力於突顯台灣競爭力優勢及解決投資人痛點，將持續推出具市場前瞻性的ETF產品，以滿足投資人需求。

隨著新型態ETF產品蓬勃發展，展現台灣資本市場的商品多元創新和豐沛的活力，更顯示台灣穩健邁向亞洲資產管理中心的政策目標。證交所未來也將持續扮演關鍵角色，與資產管理業者緊密合作，並秉持投資人保護的核心使命，打造台灣成為具競爭力、國際化且富有台灣特色的亞洲資產管理中心。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。