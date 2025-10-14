快訊

高關稅衝擊開始有感 IMF：全球經濟成長放緩

九檔債券ETF 日均量逾萬張

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

聯準會9月降息至今已近一個月，期間帶動債券市場多頭氣氛，統計自9月降息以來，債券ETF表現全數走揚，當中更有九檔產品人氣爆棚，日均成交量超過萬張，長債、短天期債ETF都有，可見在降息情境下，長天期債因具有潛在資本利得契機，短天期債則直接受惠降息行情，各獲資金擁護。

群益ESG投等債0-5ETF（00985B）經理人謝明志表示，聯準會重啟降息循環，不過後續降息節奏仍需視經濟數據表現和關稅影響程度而定，故在利率環境變化難料下，短天期投等債的優勢在於其存續期間較短、波動較低，也因短天期利率與基準利率走勢更貼近，可直接受惠於降息行情，並能提供收益，其中聚焦成熟市場的ESG BBB級短天期公司債不僅流動性佳，在收益水準上領先一般投等債，且重視ESG經營的發債企業在營運與長期獲利上相對穩健，可說是取得收益與利率風險的較佳平衡點，相關短天期債ETF是投資人可多加善用的理財工具。

群益優選非投等債ETF經理人李忠泰指出，短期美中貿易戰升溫一度干擾市場情緒，不過考量當前聯準會處於降息周期，景氣仍具韌性，企業財報也保持穩健，皆有利於非投等債基本面持堅，再加上當前非投等債殖利率仍處在歷史相對高位水準，仍有望持續吸引資金配置，後續表現值得留意。

中信美國公債20年ETF經理人張瓈尹表示，考量聯準會到明年還有3碼降息空間，有助於緩解企業融資壓力與政府利息支出。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

延伸閱讀

00981T「債七股三」雙引擎月配息布局…債息7.2％打底！勝過00713、00878、00919與0056

Fed 降息 銀行股受惠大

保單大變革！保費、保額不再鎖20年 壽險「去保證化」時代來了

晶技利多 押注長天期

相關新聞

富邦兩檔主動式ETF 上市

為發展台灣成為亞洲資產管理中心，臺灣證券交易所積極推動ETF商品多元發展，持續吸引國內、外資產管理機構參與發行多檔主動式...

十檔台股ETF逆勢收紅 高股息、高含「金」量商品 震盪中表現亮眼

台股昨（14）日早盤創高後引發獲利了結賣壓出籠、再加上美中貿易戰再度生變，台股紅翻黑，高低震盪743點，盤面上高股息及高...

11檔發股息 161億活水來了

今（15）日是台股ETF股利發放高峰日，共11檔台股ETF發放161.72億元現金股利，預計2,972,100位投資人受...

九檔債券ETF 日均量逾萬張

聯準會9月降息至今已近一個月，期間帶動債券市場多頭氣氛，統計自9月降息以來，債券ETF表現全數走揚，當中更有九檔產品人氣...

市值型ETF兼具三大特色 震盪行情下 法人資金布局焦點

根據統計，9月以來三大法人持續回補台股ETF部位，在短短28個交易日中，有十檔市值型ETF的買超天數超過23天，分析這些...

中美互徵港口費 持股長榮商品揚帆 00919、0050、0056交投火熱

台股昨（14）日上演大怒神行情，早盤創高後，市場賣壓出籠，終場收在26,793點，台股各類指數表現跌多漲少，僅航運、金融...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。