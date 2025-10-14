九檔債券ETF 日均量逾萬張

聯準會9月降息至今已近一個月，期間帶動債券市場多頭氣氛，統計自9月降息以來，債券ETF表現全數走揚，當中更有九檔產品人氣爆棚，日均成交量超過萬張，長債、短天期債ETF都有，可見在降息情境下，長天期債因具有潛在資本利得契機，短天期債則直接受惠降息行情，各獲資金擁護。

群益ESG投等債0-5ETF（00985B）經理人謝明志表示，聯準會重啟降息循環，不過後續降息節奏仍需視經濟數據表現和關稅影響程度而定，故在利率環境變化難料下，短天期投等債的優勢在於其存續期間較短、波動較低，也因短天期利率與基準利率走勢更貼近，可直接受惠於降息行情，並能提供收益，其中聚焦成熟市場的ESG BBB級短天期公司債不僅流動性佳，在收益水準上領先一般投等債，且重視ESG經營的發債企業在營運與長期獲利上相對穩健，可說是取得收益與利率風險的較佳平衡點，相關短天期債ETF是投資人可多加善用的理財工具。

群益優選非投等債ETF經理人李忠泰指出，短期美中貿易戰升溫一度干擾市場情緒，不過考量當前聯準會處於降息周期，景氣仍具韌性，企業財報也保持穩健，皆有利於非投等債基本面持堅，再加上當前非投等債殖利率仍處在歷史相對高位水準，仍有望持續吸引資金配置，後續表現值得留意。

中信美國公債20年ETF經理人張瓈尹表示，考量聯準會到明年還有3碼降息空間，有助於緩解企業融資壓力與政府利息支出。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。