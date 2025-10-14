聯博00980D 績效傲人

投資等級債券基金最能受惠於降息，今年來淨流入金額超過4,000億美元改寫史上第二大，不但金額高於其他債券基金，更超越美股基金。法人預期，投資等級債券收益率有吸引力，有望持續受惠於降息周期，預期將持續吸引資金進場。

全球資金大舉流入投資等級債。統計顯示，截至9月底，投資等級債券基金已經連續23周獲得資金流入，今年以來總吸金量超過4,074億美元，為史上第二大淨流入。

今年前九個月，投資等級債券基金吸金金額遙遙領先政府公債、非投資等級債券、新興市場債等其他類型債券基金，是本波降息行情中最受歡迎的債種。不只如此，投等級債基金吸金金額也超過美股基金的3,073億美元。

聯博投信分析，積極參與降息行情，鎖住相對較高的債券利率，是全球資金大舉流入投資等級債券基金的主因。根據最新聯邦基金利率期貨數據，聯準會（Fed）可望在今年10月底、12月初的兩次利率會議各降息1碼（即0.25個百分點），明年可能還有2碼的降息空間，將有助於帶動債券利率進一步下滑。

彭博美國投資等級公司債指數目前殖利率約4.8%，高於過去20年長期均值4.15%。法人普遍認為，現在仍是鎖住相對較高債券利率的較佳買點，預期接下來全球資金仍將持續流入。

就經濟基本面來說，美國9月小非農ADP就業數據減少3.2萬，降幅創下兩年半新低。另外，紐約聯儲銀行最新調查也顯示，民眾預期未來一年失業率會上升。

美國政府因為預算僵局暫時關門，不僅使原訂在10月初發布的非農就業數據延遲，可能將進一步衝擊已經顯出疲態的美國勞動市場及經濟表現。市場評估，這讓體質較佳、較具經濟放緩抵抗力的投等公司債更具吸引力。

在ETF方面，台灣整體ETF市場在9月淨流出金額達535億元，其中，台股ETF淨流出約588億元，已是連續第三個月淨流出，主要是因為台股頻創新高，投資人趁機獲利了結。反觀債券型ETF則是9月唯一淨流入的ETF，單月吸金達211億元，也是連續第三個月淨流入，第3季備受市場青睞，一掃上半年疲態。

從券種來看，9月投資等級債ETF在各類債券中最受投資人青睞，淨流入達205億元。

聯博投信ETF發展部副總經理鍾郁婕分析，投等債整體殖利率仍具吸引力，企業基本面雖轉弱卻維持穩健，預期投等債後續表現有望受惠於Fed緩步降息，推估因此吸引許多買盤進駐。

面臨Fed緩降息的環境，以主動聯博投等入息（00980D）為例，這是全台首檔主動式債券ETF，以美國等成熟市場投等債為核心配置，並鎖定中短天期債券，以因應潛在利率風險；產業分布包括銀行、能源、通訊等大型龍頭企業債，較能因應逐漸走緩的經濟局勢。

截至9月底，主動聯博投等入息平均票息率約7.7%，高於投等債指數，也高於非投等債指數，投資團隊積極參與Fed降息潛力下美國投等公司債的收益與價差機會。

另外，透過收益平準金機制，有助於提升每月配息金額的穩定度。

債券ETF除息旺季到來，主動聯博投等入息也將於11月13日首度配息，最後買進日為10月20日。每單位預估配發0.114元，以9月30日收盤價20.76元估算，年化配息率站上6.58%，在近期投等債ETF之中最高。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。