台股ETF 人氣飆升

台股投資氣氛持續熱絡，統計至上周，台股ETF受益人數連二周增加，顯示投資人對台股ETF的熱情持續升溫。法人表示，目前股市高檔震盪，投資人可依投資需求以高息型或主動式台股ETF介入台股，伺機布局。

根據集保戶股權分散統計，截至９日，台股ETF受益人數連續二周增加，總 人數達到1,133萬人，今年來增加110.5萬人。進一步觀察今年來台股ETF受益人數增加前十名，以高股息ETF以及主動式ETF居多。

以類型來看，高股息ETF有群益台灣精選高息ETF（00919）、大華優利高填息30（00918）、國泰永續高股息（00878）等五檔上榜，顯示即便在台股頻頻創高之際，投資人對高息型ETF還是一定程度偏愛；至於今年新加入ETF市場的主動式ETF，也有主動群益台灣強棒*（00982A）、主動統一台股增長*（00981A）上榜。

主動群益台灣強棒經理人陳沅易指出，儘管台股市場近期呈現高檔震盪，資金輪動快速，然而近期市場追捧的題材包含PCB/CCL、BBU、記憶體、Power等，顯見資金還是持續圍繞AI題材打轉。中長線來看，參考過往美國預防性降息時經驗，台股多頭格局不變，在短線帶量急跌後，往往隨後會出現一波反轉回升行情。

群益台灣精選高息ETF經理人謝明志表示，目前大盤仍處多頭格局，應逐步分批布局中長線趨勢標的，建議採取成長股與價值股雙軌並重，AI供應鏈為中長線成長趨勢，AI需求續增有望支撐盤面多頭氣勢，金融股則預期受惠投資收益回升以及聯準會（Fed）降息壓低壽險業避險成本。

大華優利高填息30經理人郭修誠指出，儘管雙十假期美國總統川普突襲式宣布對中國加徵100%關稅，引起市場震盪，連帶引發台股大盤修正。不過，目前台股資金仍充沛，且AI供應鏈財報亮眼，但仍須注意，目前台股本益比來到歷史區間上緣，且川普關稅政策影響市場情緒，震盪仍不可避免。消息面對投資市場帶來的短線影響不可輕忽，除配置於成長性的台股外，也可以配置強調息收的價值型企業。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。